Impression/Scan des questionnaires, une fonctionnalité inédite



Avec cette fonctionnalité inédite, Drag'n Survey offre la possibilité de créer et d'éditer des questionnaires en ligne, puis de les convertir en format PDF pour les imprimer. Les répondants peuvent ainsi soumettre leurs réponses sur papier, offrant une alternative aux questionnaires en ligne classiques. Une fois les questionnaires complétés, il suffit de les scanner et d'intégrer les fichiers scannés dans la plateforme Drag'n Survey.



L'intelligence artificielle (IA) intégrée dans Drag'n Survey prend ensuite le relais pour analyser les documents scannés et restituer les informations recueillies dans l'interface d'analyse des résultats. Ce processus permet de traiter rapidement et efficacement les réponses aux questionnaires, tout en garantissant la fiabilité des données collectées.



Drag'n Survey a également prévu un système de contrôle permettant de vérifier la qualité du traitement effectué par l'IA. Les utilisateurs peuvent ainsi comparer le document scanné et les résultats restitués dans l'application, s'assurant ainsi que les données sont correctement traitées.





Une étape importante dans l'évolution des outils d'enquête en ligne

La nouvelle fonctionnalité Impression/Scan des questionnaires de Drag'n Survey marque une étape importante dans l'évolution des outils d'enquête en ligne, permettant aux organisations de bénéficier d'une solution hybride alliant les avantages des questionnaires en ligne et des enquêtes sur papier. Cette innovation est le fruit d'un travail de recherche et développement intensif et témoigne de l'engagement de Drag'n Survey à offrir des solutions performantes et novatrices à ses clients.

Plus d'informations sur cette fonctionnalité et sur les solutions proposées par Drag'n Survey, visitez le site web : www.dragnsurvey.com.

À propos de Drag'n Survey

Drag'n Survey est une entreprise spécialisée dans les solutions de questionnaires en ligne, offrant des outils performants et intuitifs pour la réalisation d'enquêtes et sondages. Depuis sa création, l'entreprise se distingue par son innovation et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients. La fonctionnalité Impression/Scan des questionnaires vient renforcer cette position en proposant une solution unique et révolutionnaire sur le marché.



https://www.dragnsurvey.com