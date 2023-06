tech





Le CIPMed (Club Informatique Provence Méditerranée), et ses partenaires, fête ses 50 ans le 30 juin 2023 au Château de Forbin à Marseille dès 19h.



Sur le thème des années 70, en référence à l'année de création du CIP, le CIPMed et ses partenaires Digital Realty, EasyVista, Unitel technologie, Pure Storage, Adista, Zerto, HPE, WithSecure, CFI, Dell, ITinSell Cloud, Ava6 Méditérranée, Huawei, Linkt, Veritas, BC Solutions, Medinsoft, Dessine-moi la High Tech, La Coque Numérique, The Camp, RialityLab, Le Business est dans le Pré, Bechtle Comsoft, Monaco Digital, ReelIt, l’école pratique de la CCI AIx-Marseille, Olinn, Axires et Customer Business Management CBM vous accueillerons pour une soirée festive dans un cadre exceptionnel.



Animations inédites en continu toute la soirée, Cirque Led, DJ Set, Photobooth, Mentalist, Open-Bar, cocktail dînatoire, Robot Bar et de nombreuses surprises.

Un événement extraordinaire pour fêter l'anniversaire du second plus ancien club IT de France, fondé par la Chambre de Commerce et un groupement de directeurs informatique régionaux en 1973. A cette occasion, le président actuel de la CCIAMP, Jean Luc Chauvin, nous fera l’honneur de sa présence ainsi qu’une grande partie des anciens présidents.



Le CIPMed profitera de cette occasion pour s’engager aux côtés de l’association Dessine-moi la High Tech, association qui lutte contre les cancers de l'enfant grâce aux leviers des nouvelles technologies.



La soirée réunira environ 200 acteurs du numérique de la région SUD pour un anniversaire qui sera plein de surprises et de rebondissements.



Au programme de la soirée :

19h - 20h : Ouverture de la soirée, début des animations innovantes et apéritif d’accueil.

20h – 20h30 : Ouverture de la soirée par notre Présidente Laetitia Biciacci, discours de Jean-Luc Chauvin, remise des prix aux anciens Présidents et Remise du chèque de don à l’Association « Dessine-moi la High Tech ».

20h30 : Début de l’animation Jonglage Numérique.

21h45 : Tombola

22h00 : Gâteaux, Champagne et lancement de la soirée dansante.

A propos du CIPMed

Le CIP est l’Association des Décideurs IT et prestataires du numérique de la région SUD. Nous œuvrons de Nice-Sophia Antipolis en passant par Toulon, Aix-Marseille et Avignon.



Nous comptons environ 350 membres, de grandes entreprises comme le CEA Cadarache, Digital Reality, Free Pro, des entreprises moyennes comme Linkt, Le Ponant, Onet et des plus petites comme Unitel Technologie, Ava6, …



Le CIP est un acteur indispensable de l’écosystème numérique de la région. Nous créons du réseau et des événements pour dynamiser cet écosystème au quotidien.



Médias et Presse, vous êtes les bienvenus sur simple demande auprès de notre contact ci-après.



Site internet : https://www.cip-paca.org