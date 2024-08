tech



L’UX au service de l’analyse data : l’expertise PolarisOS



La start-up franco-américaine a souhaité mettre l’expérience utilisateur au coeur de l’élaboration de sa nouvelle solution 100% flexible. Elle propose une interface répondant aux exigences de la nouvelle génération d’archives institutionnelles :

- Un API Store intelligent et des modèles de données à la carte pour la récupération et la transformation de tous types de flux de données

- Une console administrateur accessible à tous pour la mise en place de la solution

- Des outils d’analyse, de valorisation et de visualisation des résultats de recherche. La valeur ajoutée : le contrôle de ses données au sein de son institution pour une analyse poussée de ses projets et un accompagnement à la prise de décisions stratégiques.

"MyScienceWork s’engage à répondre au plus près des besoins des institutions de recherche. PolarisOS est ainsi une solution interopérable avec leurs systèmes d’information. De plus, le domaine dans lequel nous évoluons s’est tourné ces dernières années vers des solutions open source dont le code source peut être audité et maintenu en dehors de toute mainmise d’une entreprise", déclare Virginie Simon, CEO et co- fondatrice de MyScienceWork.





PolarisOS, une solution interconnectée



PolarisOS s’intègre dans l'écosystème des instituts de recherche en récupérant/exportant tous types de données (scientifiques, technologiques, financières et managériales) en provenance de/à destination de systèmes d’informations existants ou d’Internet pour les modéliser, nettoyer, structurer et les enrichir.



Recherche/Innovation, Communication, Bibliothèque…, chaque département dispose d’un cadre commun d’accès à l’information via des interfaces dédiées.



Les fonctionnalités de partage et de récupération des statistiques apportent une réponse concrète aux enjeux de visibilité, citation/dissémination et mesure d’impact des instituts de recherche.





Un parti-pris : l’open source



Acteur militant pour une science ouverte depuis ses débuts, MyScienceWork a fait le choix de partager sur GitHub le code de PolarisOS. Ce choix répond au besoin des instituts de recherche de disposer de solutions ouvertes, indépendantes et durables.



Au sein d’un environnement tech en constante mutation, la start-up croit à l’importance du partage du savoir.





PolarisOS, c’est aussi :



- Système de gestion documentaire

- Archives de jeux de données

- Système d’archives multimédia

- Archives institutionnelles





