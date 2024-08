tech

Partner Communications ( www.partner.co.il ), le leader israélien des télécommunications, a annoncé aujourd’hui le lancement de son service de télévision, Partner TV, sur les décodeurs TV 4K AndroidTV ainsi que sur Mobiles et Tablettes Android et iOS. Les applications Partner TV et leur interface utilisateur sont développées par iFeelSmart ( www.ifeelsmart.com ), la jeune société française qui s’est spécialisée dans la fourniture de solutions applicatives multi-écrans pour les opérateurs de service.



Partner TV fournit le meilleur de la télévision linéaire et des services de vidéo à la demande, offrant au public israélien non seulement les meilleurs packages de télévisions, mais aussi un catalogue unique de contenus à la demande, de télévisions de rattrapage et de service d’enregistrement dans le Cloud.



La solution est disponible dès le lancement sur un décodeur AndroidTV qui intègre Netflix®, et sera également disponible en téléchargement sur les iPhone®, iPad® ainsi que sur les mobiles et tablettes Android afin de proposer un service multi-écrans complet.



Le service offre une expérience TV disruptive basée sur une solution OTT innovante avec les fonctionnalités d’enregistrement dans le Cloud des contenus télévisuels.



Partner et iFeelSmart ont collaboré ensemble pour définir et développer l’expérience utilisateur la plus avancée du marché, et amener au public israélien ce qui est certainement aujourd’hui l’une des offres les plus complètes au monde.







"Nous sommes ravis de voir ce produit arriver sur le marché israélien", a commenté Shy Shriqui, Président d’iFeelSmart. "C’est le résultat d’une intense et riche collaboration entre les équipes design, produit, technique de Partner et d’’iFeelSmart autour de nombreuses personnes talentueuses et passionnées en Israël, en France, aux Etats Unis et en Corée du Sud pour amener ce service qui deviendra sans doute une référence de ce qu’est le Futur de la Télévision. Nous sommes particulièrement fiers à iFeelSmart de voir ce produit être lancé en Israël, qui en tant que "Start-Up Nation", est forcément une référence importante dans le domaine technologique."

"La collaboration avec iFeelSmart nous a apporté un avantage important pour notre lancement", a précisé Liran Dan, VP Business Development and Strategy à Partner Communications. "L’expérience qu’a amenée iFeelSmart, au regard de leurs précédents lancements sur AndroidTV avec d’autres opérateurs à l’International, nous a aidé à proposer un service avancé et innovant aux téléspectateurs israéliens. Partner TV apporte aussi bien des réponses aux usages traditionnels qu’aux nouveaux modes de consommation de contenus vidéo s’appuyant sur la délinéarisation et les plateformes ouvertes."





A propos de Partner Communications



Partner Communications Company Ltd. ("Partner") est un leader israélien des services de télécommunication (mobile, fixe, internet). Les ADS de Partner’s sont référencées au NASDAQ Global Select Market™ et les actions sont échangées au Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR).



Pour plus d’informations sur Partner Partner : www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/