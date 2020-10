tech



Répondre à des questions jusqu’ici insolubles :

Partenaire de plus de 400 centres commerciaux pour leur mesure de flux depuis plus de 20 ans, Quantaflow accompagne ses clients au quotidien dans la compréhension des shoppers. L’entreprise recherchait depuis quelques années une solution pour répondre à des questions de plus en plus précises de ses clients en quête d’amélioration de l’efficacité de leurs centres commerciaux.



Quel est le taux de transformation de la nouvelle vitrine d’une locomotive ? Quel est le temps passé dans mon extension ? Comment un cluster de boutiques se partagent elles leur clientèle femmes 15-25 ans ? Mon remodeling a-t-il fait baisser le taux de clients qui ne venaient que pour l’hypermarché ?



En lançant sa solution Quantaflow Artificial Intelligence Platform, l’entreprise apportera ces réponses et bien d’autres poursuivant ainsi sa mission d’aider les centres commerciaux à optimiser leur exploitation et leurs décisions d’investissement.

Cette solution a été rendue possible grâce à C2RO PerceiveTM, la principale plateforme d’analyse vidéo basée sur une architecture d’intelligence artificielle unique et propriétaire conforme à la RGPD, aux panels contenant plus de 10 ans d’historiques de la fréquentation des centres commerciaux français et à l’équipe d’analystes spécialisés de Quantaflow.



Des données de qualité



A l’instar de Quantaflow, la société Canadienne C2RO met un point d’honneur à obtenir des données précises et fiables à partir d’images de visiteurs capturées par les caméras existantes installées sur les sites. La précision des données atteint 90% pour l’âge et le genre et est supérieure à 95% pour le parcours client. Ces niveaux de précision ont été validés par des déploiements dans des espaces publics et centres commerciaux en Amérique du Nord, en Europe et en France.





Un respect de la vie privée natif dans la solution

En plus d’une grande fiabilité, la solution C2RO basée sur de l’apprentissage IA est hautement sécurisée et respecte la RGPD. La CNIL a convenu avec le bureau du délégué à la protection des données (DPO) de C2RO que la solution d’analyse vidéo AI de l’entreprise, PerceiveTM, ne présentait pas de risque résiduel élevé pour la vie privée des personnes, de quoi rassurer les futurs clients de la solution mais aussi les visiteurs des sites.







"La technologie C2RO apporte une toute nouvelle dimension aux analyses de flux Quantaflow : en nous permettant d’en savoir plus sur leurs visiteurs, nous allons pouvoir enrichir nos données et fournir à nos clients encore plus de solutions, que ce soit pour leur gestion quotidienne des sites ou bien l’aide à la prise de décisions stratégiques d’investissement", déclare Guillaume Noblet, Directeur General Adjoint de Quantaflow.

"Nous sommes très fiers d’être reconnus par Quantaflow, le leader des solutions de comptage des personnes en France qui apporte une capacité d’analyse précise à l’industrie tout en protégeant la vie privée des visiteurs", déclare Riccardo Badalone, Directeur Général de C2RO, "Notre partenariat stratégique avec Quantaflow accélérera considérablement le déploiement de notre logiciel C2RO PerceiveTM chez l’ensemble de leurs clients de niveau 1 en France."

A propos de Quantaflow



Quantaflow est née en 1996, elle compte 31 collaborateurs et fait partie du groupe Quanteo, société française spécialiste du comptage et présente dans plus de 50 pays.



La spécialisation dans le domaine de l’immobilier commercial a conduit plupart des grandes foncières françaises à faire confiance à Quantaflow, notamment Unibail-Rodamco-Westfield, Ceetrus (Auchan), Carmila (Carrefour), Altarea-Cogedim, Klépierre, Mercialys…



L’entreprise a très tôt décidé d’intégrer l’ensemble de la chaine de valeur du comptage. Elle fait ainsi partie des rares sociétés à concevoir et fabriquer ses capteurs. Elle développe aussi ses logiciels d’analyse et dispose de deux équipes de services. Une équipe terrain assure la maintenance, l’autre équipe, particularité unique de l’entreprise est constituée de chargés d’études spécialisés dans les centres commerciaux. Cette équipe est assistée de data scientists et de développeurs informatiques.



Lors du déconfinement Quantaflow a équipé la quasi-totalité de ses clients avec son application temps réel de mesure des jauges de fréquentation maximale.

A propos de C2RO

C2RO est une entreprise de logiciels d’entreprise d’IA basée au Canada et a été classée comme la solution d’analyse vidéo d’IA pionnière de 2020 par Corporate Vision. De la même manière que Google Analytics a révolutionné le monde numérique, C2RO révolutionne le monde physique. C2RO tire parti des caméras de surveillance existantes et utilise sa propre solution d’IA pour analyser avec précision le comportement, la démographie et le parcours des visiteurs. Le produit C2RO PerceiveTM, permet une prise de décision basée sur les données, l’optimisation des opérations et la transformation des installations physiques en environnements sûrs, attrayants et immersifs pour les visiteurs. Les solutions sans biométrie de C2RO sont conçues sur-mesure et conformes aux réglementations les plus restrictives au monde en matière de protection des données, telles que la RGPD.

