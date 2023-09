tech



Greenly : la transparence totale du bilan carbone

Greenly : une méthode GREENLY qui implique une transparence totale de l'activité en imposant :

de partager toute sa comptabilité,

une évaluation de tout revenu et toute dépense au regard de critères éco-responsables



SAYSE: 1er quartile des entreprises les plus engagées



Dans ce contexte, SAYSE fait partie des 25 % supérieurs des entreprises évaluées en termes d'engagement envers la transparence en matière d'émissions et d'efforts de réduction.



Empreinte carbone



Pour obtenir cette médaille, l'entreprise a calculé son empreinte carbone, les scopes 1, 2 et 3, et l'a publiée sur l'ADEME/CDP.





"Cette reconnaissance confirme notre engagement continu à intégrer des pratiques durables dans tous les aspects de nos opérations." commente Arthur GARROT, HR development & Office Manager de SAYSE.

À propos de SAYSE



SAYSE, créée en 2014 et comptant 30 collaborateurs, est un éditeur logiciel français, spécialisé dans la gestion autonome des flux des accès à Internet et de la cybersécurité pour les entreprises. Pionnier français du SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) : gestion des réseaux privés d’entreprise pilotés et définis par logiciel.

SAYSE compte près de 250 entreprises françaises clientes, réparties dans 20 pays.

https://www.sayse.fr/

A propos de Greenly

Greenly est une entreprise de technologie climatique qui propose un logiciel permettant aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité de mesurer, réduire et compenser leur empreinte carbone.

La technologie de Greenly automatise la collecte de données et l'analyse de l’impact carbone grâce à des intégrations avec plus de 100 logiciels d'entreprise (logiciels de comptabilité, fournisseurs de services Cloud, logiciels de Data Analytics, logiciels d’agences de voyages, etc.)

https://greenly.earth/fr-fr