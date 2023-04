tech





Convertir et écouter hors ligne la musique issue de la plateforme Apple Music est impossible tant qu'elle est sous la protection la protection de la gestion des droits numériques (DRM). TuneFab Apple Music Converter permet de contourner cet obstacle, prendre le controle des morceau téléchargés sur Apple Music et offre aux utilisateurs la possibilité de les lire depuis n'importe quel support. TuneFab Apple Music Converter est un convertisseur tout-en-un capable de modifier le format des morceaux et de supprimer le DRM, tout en conservant leur qualité d'origine.



Caractéristiques principales de TuneFab Apple Music Converter



- Une vitesse de conversion 5 fois supérieure tout en conservant la qualité d'origine : Les deux facteurs les plus importants pour un bon convertisseur musical sont la vitesse de conversion et la qualité du rendu. Grâce à la technologie avancée, TuneFab Apple Music Converter peut convertir les chansons d’Apple Music à une vitesse 5x supérieure par rapport aux autres convertisseurs du même type. En outre, il permet de maintenir la qualité originale de la musique, par exemple 256 Kbps et 44 100 Hz dans Apple Music. Il est également possible de personnaliser le débit binaire (Bitrate), la fréquence d'échantillonnage, le canal,... en fonction de ses besoins.





- Débloquer les morceaux cryptés en supprimant le DRM : Apple Music ne permet à ses utilisateurs que d’écouter leur playlist via sa plate-forme, même pour les chansons téléchargées, qui sont cryptées au format M4P/AAC et protégées par DRM. Pour écouter les chansons d’Apple Music sur d’autres supports, il est nécessaire de supprimer la protection DRM d'Apple Music. Pour effacer cette contrainte, TuneFab Apple Music Converter a développé une fonction capable de faire sauter la protection DRM d'Apple Music de manière rapide et sécurisée.





- Convertir au formats MP3, M4A : Les chansons téléchargées depuis Apple Music sont en format AAC. C’est un format moins répendu que les autres formats musicaux. Afin d’écouter les chansons d’Apple Music sur des appareils différents, en plus de la suppression de DRM, il faut aussi convertir les fichiers en formats communs tels que MP3, M4A, WAV, ce que permet TuneFab Apple Music Converter.





- Lecteur web intégré d'Apple Music : Le lecteur web intégré d'Apple Music est une fonction très pratique. Grâce à elle, il est possible de télécharger des musiques en streaming à partir de la plus grande bibliothèque musicale d'Apple sans abonnement. En outre, avec cette fonction, TuneFab Apple Music Converter n'a pas besoin de se synchroniser avec la bibliothèque iTunes pour télécharger la musique hors ligne et permet donc le téléchargement sans iTunes.





- Conserver les balises ID3 et les informations relatives aux métadonnées : Chaque fichier musical dispose de ses propres métadonnées permettent d'avoir des informations sur le contenu du fichier comme le titre, le nom de l'interprète, les commentaires, ou encore la date de sortie. TuneFab Apple Music Converter permet de conserver les informations relatives aux métadonnées et de faciliter la sauvegarde des fichiers convertis pour offir le meilleur confort d'écoute.





- Tarifs et licence : TuneFab Apple Music Converter propose un essai gratuit de 30 jours pour tester l'outil avant d'acheter la version complète. La version d’essai permet de convertir 3 minutes sur chaque morceau. La version complète donne accéder à l'ensemble des fonctionnalités sans limitation aux tarifs suivants :

Abonnement 1 mois : € 12,90 pour 1 PC/Mac

Abonnement 1 an : € 49,90 pour 1 PC/Mac

Abonnement à vie : € 79,90 pour 1 PC/Mac



À propos de TuneFab



TuneFab développe des applications multimédia destinées à améliorer le confort des utilsateurs de plateformes audio ou vidéo. Lancé en 2016, TuneFab Apple Music Converter s'impose aujourd’hui comme l’un des convertisseurs dédié à la plateforme Apple Music les plus populaires.



• Site web officiel : https://www.tunefab.net

• E-mail de contact : support@tunefab.net

• Facebook : https://www.facebook.com/TuneFab-113073337965953

• YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdF03M7tjYiogM3pUPIO0mQ