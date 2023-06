tech

Pourquoi ne parle-t-on que des 12% des ventes de détail que représente l’e-commerce et très peu des 88% représentés par la vente en magasins ?

L’e-commerce est considéré comme la voie royale de développement commercial des marques, affichant une croissance annuelle à 2 chiffres. Mais cette orientation reste-t-elle stratégique dans la situation économique actuelle ? Si on y regarde de près, les entreprises qui se développent en ligne doivent faire face à de réels changements des conditions économiques, comme entre autres :

La saturation des canaux digitaux avec des annonceurs toujours plus nombreux,

L’inflation des coûts d’acquisition client qui sont passés en moyenne de 26€ par clic en 2021 à 32,40€ en 2022 (*)

L’augmentation continue des budgets marketing pour maintenir sa présence en ligne,

L’augmentation significative des frais logistiques (prix de l’énergie, demande, …).

Si le chiffre d’affaires des marques peut croitre, ce n’est pas toujours le cas de leur marge, de leur EBITDA et surtout de leur trésorerie.





Existe-t-il une alternative à cette stratégie ?



Oui. OkeanYs, une jeune start-up basée à Toulon, relève le défi de relancer la vente en magasin en proposant une solution digitale innovante de soutien commercial aux marques.



Il s’agit de permettre aux consommateurs de trouver la marque qu’il recherche à partir de toute communication print ou digitale de la marque. Que ce soit depuis un réseau social, un blog d’influenceur, ou encore l’étiquette d’un produit, en 1 clic seulement, le consommateur a accès aux adresses des magasins vendant la marque de son choix à côté de lui.



La solution OkeanYs est Gafam free. Elle respecte à la fois la confidentialité des données utilisateurs et évite aux marques de partager leurs leads avec leurs concurrents.



OkeanYs est un véritable outil commercial, qui favorise les économies locales, les commerçants et les marques tout en offrant une expérience utilisateur optimale aussi bien en France qu’à l’international.

Source (*) Baromètre DNVB 2023_ Etude réalisée par DNG Digital Native Group et Payplug

A propos de OkeanYs



Implantée à Toulon dans la pépinière d’entreprises TVT Innovation à Chalucet, OkeanYs est lauréat du Réseau Entreprendre du Var 2022, de la Bourse French Tech de BPI France et de la bourse Région Sud Start-Up Attractivité. Un an après sa création, l’entreprise a créé 5 emplois et enregistre ses premiers clients soucieux de se développer aussi bien en France qu’à l’international.

