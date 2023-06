tech

Davantage d’informations sur l’état des véhicules



En complément de l’auto-inspection carrosserie faite par les vendeurs particuliers grâce à un logiciel de détection d’imperfections sur mobile, la nouvelle page dédiée aux professionnels s’enrichit d’une batterie complète de données techniques, mécaniques et d’entretien (remplacement pneus, courroie, freins... ), sur base déclarative des vendeurs. Les acheteurs partenaires Wylly ont un accès direct au dernier contrôle technique, et peuvent demander des éléments complémentaires au service client, comme des factures d’entretien.



L’objectif est de permettre aux professionnels d’évaluer au mieux la valeur de rachat du véhicule.





Suivi d’enchères en temps réel et possibilité d'enchères automatiques



La nouvelle plateforme WyllyPro permet de connaître en temps réel le statut de son enchère, et de pouvoir ré-enchérir si son offre est dépassée par un confrère. L’utilisateur peut également voir si le prix de réserve du vendeur est atteint.



Pour gagner du temps, Wylly offre la possibilité de paramétrer une enchère automatique, avec un prix maximum. L’automate placera une offre automatiquement, par tranche de 100€, dans la limite fixée.



“Nos premiers retours vendeurs et acheteurs sont très encourageants. La satisfaction de nos clients est au coeur de nos préoccupations, nous avons donc cherché à optimiser encore la fluidité d’utilisation et le niveau d’information des professionnels sur les VO présentés, pour qu’il puissent ajuster leurs enchères au mieux, et puissent s’engager en toute sérénité”, Antonio RAPPOSELLI, directeur commercial, en charge du réseau d’acheteurs partenaires de Wylly.



A propos de Wylly



Wylly, start up Co fondée par Cyril Hersch et Thibault Raynaut en juin 2022 a pour ambition de révolutionner l’expérience client des particuliers qui souhaitent vendre leur voiture d’occasion en leur permettant d’obtenir un prix satisfaisant pour leur véhicule sans y investir trop de temps. La solution Wylly s’appuie sur 2 innovations : un parcours 100% digital et un nouveau mode de vente par enchères CtoB (de particuliers à professionnels). En inscrivant leur véhicule gratuitement sur Wylly les particuliers peuvent faire jouer la concurrence entre des professionnels situés partout en France, et accepter la meilleure enchère, sans avoir bougé de chez eux.



Pour ses partenaires et clients professionnels, Wylly est une solution gain de temps (recherche de véhicules exclusifs, enchères rapides et gestion de l’acheminement des véhicules) qui entend les aider à atteindre leurs objectifs ambitieux en termes d'approvisionnements en véhicules d’occasion.



WYLLY est soutenue par BNP Paribas Cardif en partenariat avec le startup studio Rainmaking et en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale Icare, spécialisée dans les contrats d’extension de garantie et de maintenance automobile.



www.wylly.fr/pro