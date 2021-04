tech





Yoojo : 500 000 prestations à domicile en moins de 10 ans

Yoojo est une plateforme de jobbing qui a révolutionné le secteur du service à domicile, en le rendant plus abordable et plus facile d’accès.



Depuis sa création en 2012, elle a permis à ses 300 000 clients de bénéficier de près de 500 000 prestations de service à domicile, allant du jardinage au bricolage en passant par les services courants de ménage, aide à la personne et garde d’enfants.





Un changement de nom pour son développement international



À l’origine mandataire de services exclusivement en France, Yoojo est maintenant présent dans plusieurs pays d’Europe (Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) et compte bien continuer sa croissance sur le continent.

La plateforme de jobbing change de nom pour servir ses ambitions internationales. Avec 80% de croissance mensuelle sur les nouveaux territoires non-francophones, avoir un nom international et facilement prononçable est une obligation, surtout pour conquérir les pays nordiques et germaniques.

L'Objectif de Yoojo : tripler le chiffre d’affaires à l’international d’ici 2 ans.





Repenser l'image de marque



Bertrand Tournier, CEO et fondateur de Yoojo, explique : “Lorsque j’ai créé Youpijob, je souhaitais simplement proposer un moyen de se rendre service entre voisins. Aujourd’hui, nous avons totalement dépassé le cadre de l’entraide et sommes devenus une référence tant au niveau de la qualité des prestataires que de la solidité de nos garanties*. Pour pouvoir continuer à développer nos valeurs de qualité, nous devions repenser notre image de marque."

En savoir plus : yoojo.fr

À propos de Yoojo



Yoojo est une entreprise de technologie pionnière dans le domaine de l'aide à domicile et du service à la personne. Créé en 2012, l'entreprise fut l'une des premières plateforme dans ce domaine d'activité.



Yoojo c'est 19 employés répartis sur les marchés : France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Pays-Bas.



Yoojo c'est 40 000 demandes de services par mois, 500 000 prestataires inscrits sur notre site et une croissance à 3 points d'année en année.