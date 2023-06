tourisme

Des Français toujours prêts à s’évader…



Malgré l’inflation, les Français sont 70%** à prévoir entre 1 et 2 voyages cet été, entre avril et septembre. 38%** d’entre eux préfèrent tester une destination qu’ils ne connaissent pas encore et 38,8%** souhaitent découvrir des activités nouvelles lors de leur voyage.



Des vacanciers prêts à partir à l’aventure, mais avec l’envie d’être bien chez soi… Ailleurs que chez soi : pour 28,6%** d’entre eux, le logement (maison, gite, etc.) a une importance capitale.





… Et enclins à payer des suppléments pour des vacances réussies



Pour ces vacances, tant attendues, les Français sont prêts à débourser plus au moment de la réservation : 36,8%** sont « enclins » à payer un supplément pour une plus grande flexibilité (annulation gratuite), 32%** pour des équipements et services spécifiques (piscine etc.).



L’écologie étant toujours plus importante aux yeux des Français, 45,8%** sont « plutôt enclins » à payer un supplément pour des équipements éco-responsables et 39,4%** pour compenser leur empreinte carbone de leur voyage.





Une aubaine pour les propriétaires



L’été comptabilisant le plus haut pic de réservations et les Français étant prêts à investir dans leur bien-être, les propriétaires ont tout intérêt à mettre villa, maison, appartement, gite ou encore péniche en location.



En addition à l’augmentation estivale du prix de la nuit (parfois jusqu’à 4 fois plus chère que le reste de l’année) les propriétaires peuvent, dans les petites attentions, tirer leur épingle du jeu.



Flexibilité, équipements éco-responsables, mais aussi barbecue, piscine, vue, vélos… Autant de critères permettant de séduire ces Français ne souhaitant pas faire l’impasse sur la qualité de leur hébergement.





Amivac, la plateforme de location de vacances sans commission



Choisir Amivac pour la location de son bien, c’est choisir la sérénité. Avec plus de 6 millions de vacanciers par an, une offre abonnement sans commission (vs d’autres plateformes prélevant jusqu’à 20% du prix de la location) et un contact direct entre vacanciers et propriétaire, Amivac propose une expérience 100% tranquillité et confiance.

*Source : ProTourisme

**Selon une étude Apinio réalisée pour Amivac

À propos d’Amivac



Amivac est une plateforme en ligne de location de vacances, créée en 2005, qui met directement en relation vacanciers et propriétaires. Avec une large gamme de logements dans toute la France et dans d'autres destinations populaires à travers le monde, le site propose des options pour tous les budgets et toutes les préférences. Avec plus de 6 millions de vacanciers par an, son système de réservation en ligne simplifie le processus de location pour offrir une expérience la plus agréable et sereine possible.



https://www.amivac.com