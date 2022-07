tourisme



Hokkaido est à juste titre célèbre pour ces qualités, mais elles sont loin d’être les seules attractions de l’île la plus septentrionale et la plus unique du Japon. De la nature sauvage spectaculaire et des parcs nationaux – y compris une faune glorieuse et inhabituelle – à sa culture indigène unique, Hokkaido montre une facette complètement différente du Japon que vous pensiez connaître. Et maintenant que les mesures contre les coronavirus se relâchent partout dans le monde, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les voyageurs pour découvrir les charmes préservés de cette île magique.



Hokkaido est connue pour ses transitions spectaculaires entre les saisons. C’est magnifique au printemps, avec un climat doux et rafraîchissant. Les fleurs de cerisier à floraison tardive qui envahissent la forteresse en forme d’étoile à Hakodate constituent l’un des sites les plus célèbres de tout le Japon, tandis que la vue nocturne depuis le mont Hakodate à proximité est considérée comme l’un des trois points de vue nocturnes les plus impressionnants au monde.





Il fait plus chaud pendant l’été, mais sans la même chaleur et l’humidité qu’au sud du Japon. C’est la meilleure saison pour les aventuriers pour visiter la péninsule de Shiretoko et le marais de Kushiro, deux sites du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. Ici, vous pourrez contempler à la nature sauvage phénoménalement accidentée de Hokkaido et, si vous avez de la chance, apercevoir une partie de sa magnifique faune, y compris l’emblématique grue à couronne rouge, les féroces ours locaux gambadant dans les vagues, et même des orques, des marsouins, des baleines et d’autres vie marine majestueuse.



L’automne est le moment d’admirer la riche canopée de feuilles rouges, brunes et dorées qui remplissent la campagne. Celles-ci cèdent la place en hiver à un épais tapis de neige délicate sur toute l’île. Il y a un festival de la neige dans la capitale de Sapporo chaque année, et ce n’est pas loin des montagnes - et de leurs nombreuses stations de ski fantastiques. Niseko est l’une de ces villes. C’est le pays de la meilleure neige poudreuse au monde, mais chacune des stations de Hokkaido a des conditions parfaites qui valent le détour pour les fanatiques de sports d’hiver (et les sushis après-ski dans les sources chaudes naturelles en plein air ne font pas de mal !).





Hokkaido est spécialisé dans le tourisme d’aventure et l’écotourisme : les clients peuvent s’attendre à ce que tout soit fourni suivant un processus durable et en s’articulant autour de l’économie locale. En 2021, Hokkaido devait être la première ville asiatique à accueillir le Sommet mondial du voyage d’aventure (ATWS), mais il s’est tenu en ligne en raison de la pandémie de Covid-19. En 2023, le sommet mondial du voyage d’aventure (ATWS) présentiel devrait avoir lieu à Hokkaido.



L’histoire de Hokkaido remonte à plus de 15 000 ans, à une époque de chasseurs-cueilleurs connue sous le nom de période Jomon. C’est dans ces temps anciens que des cultures uniques telles que les Jomon et les Okhotsk (qui ont traversé la mer depuis la Sibérie) se sont développées pour la première fois. Il existe encore aujourd’hui une culture indigène ethniquement distincte à Hokkaido : le peuple aïnou. Ils ont leur propre langue, arts et culture, vivant et coexistant avec la nature selon un mode de vie unique. Un nouveau musée national aïnou a ouvert ses portes à Shiraoi en 2020, l’endroit idéal pour tout savoir sur ce peuple fascinant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette île magique, le bureau du tourisme de Hokkaido est là pour vous aider ! Nous célébrons notre deuxième année à Londres, alors n’hésitez pas à nous contacter pour toute question, requête ou demande de visite. Nous serions ravis de vous faire découvrir les nombreux charmes de ce paradis japonais.



