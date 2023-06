tourisme





Voyager responsable, la tendance se confirme chez les Français



Toujours plus sensibilisés à l’écologie, les Français sont 32,4%* à déjà voyager de façon responsable. 43,8% souhaitent agir en ce sens, mais ne savent pas comment faire. Cet engagement passe par la sélection d’un logement aux équipements éco-responsables, par la compensation carbone de leur voyage… Mais surtout par le choix de la destination.



6 lieux en France… Pour se croire à l’étranger



Le Lubéron et ses terres orange : le Colorado Provençal aux reliefs dépaysants - Des canyons aux couleurs ocres qui virent du jaune au rouge vif sous le soleil, la Provence regorge de trésors naturels. Entre Marseille, Aix-en-Provence et Avignon, cet écrin est à découvrir absolument en se posant dans une jolie maison à Rustrel.

Le Cotentin et ses grands espaces verts : un aller simple en Irlande - Des côtes sauvages et des villages pittoresques… C’est l’occasion de découvrir le plus petit port de France, le port Racine, en passant quelques temps dans une maison de pêcheur à Saint-Germain-des-Vaux.

La Corse et ses plages d’eau turquoise : un plongeon dans les Caraïbes - Avec ses criques aux eaux turquoise et ses bassines naturelles en rivière, le dépaysement est instantané. De la maison les pieds dans l’eau, à la bergerie, à proximité de Calvi au cœur de la Balagne… Inutile de faire des heures de vol quand le paradis est en France.

Les Vosges et le lac de Lispach : un bol d’air frais et de verdure comme au Canada - En pleine forêt vosgienne, ce lac de montagne est un site exceptionnel pour les randonneurs qui n’a rien à envier aux forêts de nos cousins canadiens. L’idéal est de se poser dans un chalet à La Bresse.

L’Archipel des Glénan en Bretagne : une virée à Tahiti - Plage de sable blanc, eaux bleu lagon, les amateurs de baignade, de plongée et de voile seront comblés de passer des vacances face à la mer à Loctudy.

Le lac du Salagou : un pied sur mars, un autre en Australie - Non loin de Montpellier, ce lac entouré de collines de terre rouge, offre de nombreuses activités dont l’observation d’espèces d’oiseaux menacées. Il faut vivre l’expérience du bush australien en posant le camp de vacances à Liausson.

