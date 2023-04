tourisme

- Dans chaque Lodge : piscine, spa, sauna et hammam privés



- Vols directs depuis Londres et Rotterdam vers l'aéroport local de Bergerac



- A 1 heure de Bordeaux en voiture



Le domaine des Hauts de Rouquette : des lodges 5 étoiles pour des escapades en amoureux



Inauguré le 14 mai 2022, le domaine des Hauts de Rouquette abrite trois lodges intimistes réservés aux couples situés à moins de trois kilomètres de la bastide d'Eymet.



Chacun d'eux a été aménagé et décoré en fonction de sa propre identité et des différentes atmosphères qu'ont souhaité créer Patrice et Martine Pauly : sensuelle et envoûtante pour le "Plaisir d'Eymet", chic et romantique pour la "Rêverie en Périgord", cosy et bucolique pour "L'Orée du bois".





Toutes les photos ici



Le domaine des Hauts de Rouquette offre donc un panel d'ambiances destiné à satisfaire tous les goûts et proposer aux visiteurs le cocon idéal pour un séjour en amoureux. Pour ce faire, Patrice et Martine Pauly n'ont rien laissé au hasard et ont opté pour des prestations très haut de gamme, sans équivalent en Dordogne.



Ainsi, chaque hébergement est doté d’un spa bouillonnant à 38 degrés, d’un hammam avec ses huiles essentielles, d’un sauna finlandais aux pierres ainsi que d’une piscine chauffée.





Spa de nage à contre-courant, eau à 28 degrés



Un large choix d'activités pour tous les goûts



Enfin, pour occuper leur séjour, les visiteurs disposent dans le lodge d'un écran connecté à partir duquel ils ont accès à toutes les informations nécessaires pour partir à la découverte des richesses du patrimoine périgourdin.



Ou, pour les plus aventureux, les visiteurs pourront réserver une initiation au kayak en eau vive, un baptême de l'air, voire même organiser un road trip en moto sur les routes de Dordogne.



Ceux qui préfèrent se détendre et rester dans une ambiance intime pour partager des plaisirs à deux, pourront quant à eux commander un menu haut de gamme livré par un traiteur ou une séance de massage qui leur sera prodiguée sur place.





Toutes les photos ici

Les Escapades de Monbazillac et le Refuge des Epicuriens, des gites de standing pour toute la famille



Situé sur la route des bastides et des vignobles, le Refuge des Epicuriens est le premier gîte ouvert par Patrice et Martine Pauly, en 2020. Classé gîte 5 étoiles en 2021, il peut accueillir quatre personnes et dispose notamment d’une piscine chauffée à 28 degrés, d’un sauna tonneau équipé de hauts parleurs connectables en bluetooth et d’un spa chauffé à 38 degrés.





Toutes les photos ici



Perché au milieu des vignes sur les hauteurs de Monbazillac, à seulement quelques dizaines de mètres du château, les Escapades de Monbazillac offrent une vue imprenable sur Bergerac, capitale du Périgord Pourpre. Classé gîte 4 étoiles, il abrite 3 chambres et peut accueillir jusqu'à 6 visiteurs. Il est équipé d'un spa six places à 38 degrés, d'un sauna équipé d’un Bluetooth permettant d’écouter de la musique à l’intérieur ainsi que d'une piscine chauffée à 28 degrés.

L'oeuvre d'un couple de passionnés au parcours atypique



"Après avoir fait toute ma carrière dans le deuil, j'ai décidé de mener ma reconversion dans le partage, la convivialité, le plaisir de faire plaisir", c'est par ces mots que Patrice Pauly décrit son parcours, d'entrepreneur de pompes funèbres devenu propriétaire d'hébergements haut de gamme où tout est pensé pour l'accueil, le confort et le bien être des visiteurs.



Un projet mené à deux, avec son épouse Martine, qui s'est chargée elle-même de l'ensemble des amenagements, choix du mobilier et décoration intérieure des 5 sites, tandis que lui-même a supervisé les plans des aménagements extérieurs et participé aux travaux de paysagiste.

Après avoir connu un succès pratiquement immédiat suite à l'ouverture de leur premier gîte, pourtant inauguré en plein épisode de COVID, les Escapades en Périgord de Patrice et Martine Pauly attirent aujourd'hui une clientèle nombreuse, venue de France comme de l'étranger, faisant la démonstration du bien fondé de la recette initiale : "recevoir comme nous aimerions être reçus".





Accès

Par avion (Aéroport de Bergerac - Dordogne à 20 mn) dès 39 €

LONDRES - BERGERAC (Vol direct)

ROTTERDAM - BERGERAC (Vol direct)

BRISTOL - BERGERAC (Vol direct)

STANSTED - BERGERAC (Vol direct)

LIVERPOOL - BERGERAC (Vol direct)

NOTTINGHAM - BERGERAC (Vol direct)

BOURNEMOUTH - BERGERAC (Vol direct)

BIRMINGHAM - BERGERAC (Vol direct)

SOUTHAMPTON - BERGERAC (Vol direct)

LEEDS BRADFORD - BERGERAC (Vol direct)

Autour

200 km de Toulouse

180 km d’Arcachon

120 km de Bordeaux

90 km de Sarlat

80 km de Périgueux



Tarifs

Lodge : de 250 euros par jour en basse saison à 350 euros en très haute saison

Gîtes : de 150 euros par jour en basse saison à 250 euros en très haute saison





Contact presse

Patrice PAULY

contact@escapades-en-perigord.com

Tel : (33) 06.80.04.09.31



Escapades en Périgord

La Castagne Sud

41 Route de Sainte Eulalie

24500 EYMET



www.escapades-en-perigord.com



www.facebook.com/escapadesenperigord



www.instagram.com/escapades_en_perigord/