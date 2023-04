tourisme

- Elke lodge bevat: zwembad, spa, sauna, hamam. Privé.

- Directe vluchten van Londen en Rotterdam naar de lokale luchthaven van Bergerac

- op 1 uur afstand van Bordeaux met de auto

De Domaine des Hauts de Rouquette: 5-sterren lodges voor romantische uitjes

Ingehuldigd op 14 mei 2022, vormt de Domaine des Hauts de Rouquette de thuisbasis voor drie intieme lodges die zijn bestemd voor paren, op minder dan drie kilometer afstand van het bastidedorp Eymet.

Ze zijn allemaal uitgerust en ingericht volgens hun eigen identiteit en verschillende sferen die Patrice en Martine Pauly wilden creëren: sensueel en betoverend voor "Plaisir d'Eymet", chic en romantisch voor "Rêverie en Périgord", gezellig en landelijk voor "L'Orée du bois".





De Domaine des Hauts de Rouquette biedt een scala aan sferen die bedoeld zijn om alle smaken te bevredigen en de bezoekers de ideale cocon te bieden voor een romantisch verblijf. Om dit te doen, hebben Patrice en Martine Pauly niets aan het toeval overgelaten en kozen ze voor een hoge kwaliteit dienstverlening, ongeëvenaard in de Dordogne.



Dus bezit elke accommodatie een bruisende spa tot 38 graden, een hamam voorzien van essentiële oliën, een Finse sauna en een verwarmd zwembad.





Een ruime keuze aan activiteiten voor ieder wat wils

Ten slotte, om hun verblijf te perfectioneren, beschikken de bezoekers in de lodge over een aangesloten beeldscherm van waaruit ze toegang hebben tot alle noodzakelijke informatie om de rijkdom van het Périgourdin erfgoed te ontdekken.



Voor de avonturiers, kunnen de bezoekers een kennismaking met wildwaterkajakken boeken, een luchtdoop, of zelfs een road trip met de motor op de wegen van Dordogne organiseren.



Degenen die liever ontspannen en in een intieme sfeer willen verblijven, om plezier met zijn tweeën te delen, kunnen daarentegen kiezen uit een luxe menu dat wordt verzorgd door een cateraar of een massagesessie, die ter plaatse wordt verstrekt.





De Escapades de Monbazillac en de Refuge des Epicuriens, zijn luxe vakantiehuizen voor het hele gezin



Gelegen op de route van de bastidedorpen en wijngaarden, is de Refuge des Epicuriens het eerste vakantiehuis dat door Patrice en Martine Pauly, in 2020, werd geopend. Geclassificeerd 5-sterren vakantiehuis, geopend in 2021, is geschikt voor vier personen en bezit een verwarmd zwembad tot 28 graden, een tonvormige sauna uitgerust met luidsprekers, die koppelbaar zijn met Bluetooth en een verwarmde spa tot 38 graden.







Tussen de wijnstokken op de hoogten van Monbazillac, slechts enkele tientallen meters verwijderd van het kasteel , bieden de Escapades de Monbazillac een adembenemend beeld van Bergerac, de hoofdstad van Périgord Pourpre.Geclassificeerd 4-sterren vakantiehuis, beschikt over 3 slaapkamers en biedt plaats aan maximaal 6 bezoekers. Het is uitgerust met een spa voor 6 plaatsen tot 38 graden, een sauna uitgerust met Bluetooth waardoor men naar muziek kan luisteren, evenals een verwarmd zwembad tot 28 graden.

Het werk van een paar enthousiastelingen op een ongewoon pad

"Nadat ik afscheid had genomen van mijn carrière in de rouwsector, besloot ik mij om te scholen in het delen, de gezelligheid, het plezier om plezier te maken", het is met deze woorden dat Patrice Pauly zijn carrière beschrijft, een begrafenisondernemer die de eigenaar werd van een accommodatie met een top uitstraling waar aan alles wordt gedacht voor de ontvangst, comfort en het welzijn van bezoekers.



Een project dat met zijn tweeën is uitgevoerd, met zijn vrouw Martine, die verantwoordelijk is voor alle voorzieningen, keuze van meubels en interieurdecoratie voor de 5 locaties, terwijl hij zelf de plannen van de buiteninrichting beheerde en zich bezighield me landschapsarchitect werkzaamheden.



Na een praktisch succes te hebben gehad, onmiddellijk na de opening van hun eerste huisje, ingehuldigd midden in de Covid periode, trekken de Escapades in Périgord van Patrice en Martine Pauly nu een groot aantal klanten uit Frankrijk en het buitenland aan, die de verdiensten van het initiële recept bewijzen: "Ontvangen zoals we graag ontvangen willen worden".



Access

By plane (Bergerac - Dordogne Airport 20 mins away) from 39 €

LONDRES - BERGERAC (direct flight)

ROTTERDAM - BERGERAC (direct flight)

BRISTOL - BERGERAC (direct flight)

STANSTED - BERGERAC (direct flight)

LIVERPOOL - BERGERAC (direct flight)

NOTTINGHAM - BERGERAC (direct flight)

BOURNEMOUTH - BERGERAC (direct flight)

BIRMINGHAM - BERGERAC (direct flight)

SOUTHAMPTON - BERGERAC (direct flight)

LEEDS BRADFORD - BERGERAC (direct flight)



Around

200 km from Toulouse

180 km from Arcachon

120 km from Bordeaux

90 km from Sarlat

80 km from Périgueux



Rate

Lodge : from 250 euros per day in low season to 350 euros in very high season

Gîtes : from 150 euros per day in low season to 250 euros in very high seasonde





Contact

Patrice PAULY

contact@escapades-en-perigord.com

Tel : (33) 06.80.04.09.31



Escapades en Périgord

La Castagne Sud

41 Route de Sainte Eulalie

24500 EYMET



www.escapades-en-perigord.com



www.facebook.com/escapadesenperigord



www.instagram.com/escapades_en_perigord