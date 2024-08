tourisme



Les chiffres clefs :

- Le mobile permet d’économiser en moyenne 6% sur l'achat d'un billets d’avion

- 48% des recherches de billets d’avion sont faites sur mobile pour seulement 21% des ventes

- 60% des mobinautes finalisent encore leur achat de billets d’avion sur ordinateur

- Le panier d’achat sur mobile est inférieur de 25% à celui sur ordinateur



Le mobile : une récente façon de rechercher ses billets d’avion



Entre 2014 et début 2019, les recherches de billets d’avion sur mobile ont plus que doublé et dépassent à présent celles sur ordinateur. Elles représentent aujourd’hui 48% des recherches contre 45% pour l’ordinateur et 7% pour la tablette. Les évolutions techniques et travaux en ergonomie sur mobile permettent une meilleure expérience et une meilleur utilisation jour après jour.





Comparer les vols et créer des alertes de prix sur mobile est devenu facile et plus rapide



Les voyageurs créent de plus en plus souvent des alertes pour suivre l’évolution du prix de leurs billets et profiter d’une potentielle baisse de prix. Celles-ci sont créées sur Mobile (53%) ou PC (47%) et le suivi est envoyé par email et/ou notification mobile.





Un décalage entre "recherches" et "achats" sur mobile



La part des achats sur mobile reste toujours très inférieure comparée à la part des recherches associées. En effet, seulement 21% des voyageurs achètent sur mobile. Ainsi, 60% des mobinautes finalisent encore leur achat de billets d’avion sur ordinateur.



Les compagnies aériennes et agences de voyage ont encore du chemin à faire pour rendre l’achat mobile de billets d’avion plus fluide.





Sur mobile on dépense moins



L’étude indique que le panier d’achat mobile est 25% moins élevé que sur ordinateur. Les voyageurs feraient-ils des achats moins engageants sur mobile ? En y regardant de plus près, on remarque que sur mobile les voyageurs achètent en priorité des vols court et moyen-courriers (90% des ventes). On y compte que 10% d’achats de vols long-courriers contre 30% sur ordinateur.





Pour économiser, il faut acheter sur mobile



Les prix des billets d’avion sont les mêmes sur ordinateur et sur mobille. Pourtant l’étude dévoile que les voyageurs achetant sur mobile payent en moyenne 6% moins cher leurs billets d’avion que ceux sur ordinateur. Comment est-ce possible ?



"Davantage connectés, les acheteurs "mobile" sont plus réactifs par nature ce qui les aide à ne pas passer à côté d’un bon tarif", commente David Coutelle, Directeur technique d’Algofly.fr.



On le sait, les prix sont susceptibles de varier à tout momentn (Le prix d’un vol subit en moyenne 250 variations de prix pendant sa durée de mise en vente - source Algofly avril 2016) et leur disponibilité est très limitée dans le temps. Lorsque l’on analyse le temps passé entre une alerte envoyée et la consultation de l’offre associée, on se rend compte que les acheteurs sur mobile l’ont bien compris.



Ainsi sur mobile, les voyageurs sont presque trois fois plus réactifs que sur ordinateur.





Méthodologie : Cette étude a été réalisée à partir des statistiques de ventes générées et de recherches lancées sur Algofly.fr de janvier 2014 à mars 2019.





