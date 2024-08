tourisme





Le Japon, une destination en plein boom

Par rapport au reste de l’Asie, le Japon est un monde à part: sa culture unique, sa beauté naturelle, sa cuisine inégalée et son patrimoine plus qu’un héritage reconnu font que le pays japonais bat des records tous les ans.

Ainsi, l'année 2017 a enregistré le record du nombre de touristes accueillis (28,69 millions de touristes) et, selon les dernières statistiques, ce record sera dépassé en 2018, pour la cinquième année consécutive. Par ailleurs, selon l'organisation japonaise du tourisme (JNTO), environ 270 000 français ont visité le Japon en 2017 et leur nombre devrait augmenter également pour 2018.

Avec deux événements sportifs internationaux majeurs à venir, la Coupe du monde de rugby 2019 et les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020, l'afflux de touristes au Japon devrait continuer de croître et même surpasse le record des années précédentes.





Le Japan Rail Pass, pour organiser au mieux les déplacements sur place



Le nombre de billets achetés pour voyager en train au Japon a augmenté régulièrement ces dernières années. On prévoit que cet automne augmentera encore de 30%.



Les trains sont le moyen le plus rapide de voyager au Japon et le plus pratique, car le réseau ferroviaire couvre la quasi-totalité du pays, notamment via le réseau de trains à grande vitesse Shinkansen, qui peuvent atteindre les 320 km/h.



Le Japan Rail Pass permet ainsi au touriste étranger d'avoir accès facilement et à des tarifs négociés aux trains de longue et moyenne distance, aux trains locaux, aux bus, aux ferries et aux transferts vers les principaux aéroports.





A propos de JRailPass

JRailPass est un fournisseur officiel en ligne du Japan Rail Pass. Le Japan Rail Pass est un billet multi-usage à prix réduit, valable pour voyager à bord de tous les trains du réseau national JR au Japon, y compris les trains à grande vitesse Shinkansen. Il est possible d'opter pour une validité de 7,14 ou 21 jours consécutifs entre le pass ordinaire et le green pass (première classe).



Plus d'informations : www.jrailpass.com/fr/