Un "business moine" à l'origine du projet

Frère Marie Pâques a grandi auprès d’un père agriculteur et d’une mère immigrée italienne. Moine à l’abbaye de Lérins, puis ordonné prêtre, il a la charge du développement économique du monastère.

Revenu "au pays", il consacre sa vie à la prière et à la méditation, et officie en tant que prêtre vacataire à la paroisse Notre Dame des Lumières. Il est souvent sollicité par tout un chacun, croyants ou non croyants, pour ses conseils et son aide.

"Voilà 5 ans que je suis allé pour la première fois à Notre Dame de Nize. J’ai alors été interpellé par la sérénité des lieux, malgré la décrépitude des bâtiments. Mais ce qui m’a le plus interrogé, c’est la Fontaine des Yeux, avec sa statue de la Vierge Marie impeccablement bien entretenue, et bien sûr la pratique qui consiste à laisser son mouchoir après s’être lavé les yeux avec l’eau de la source pour demander le soulagement", explique Frère Marie Pâques.



Restauration de l’ermitage de Notre Dame de Nize

Frère Marie Pâques a fondé l’association "Les Compagnons du Sens" en 2016. À travers l'association, il désire apporter sa contribution à "ré-enchanter la vie". Il donne des conférences, participe à des séminaires sur le sens et le management, publie deux livres et de nombreux écrits. C’est avec cette association, dont il est le président, et avec le concours de toutes les "bonnes volontés" : institutionnelles, économiques et culturelles qu’il entame le projet de restaurer l’ermitage de Notre Dame de Nize.





Notre Dame de Nize



Notre Dame de Nize : une source dite "miraculeuse" depuis 1136



Notre Dame de Nize se situe en Occitanie, à Lunas, une petite commune des Hauts Cantons de l’Hérault. Au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, dans un environnement naturel préservé.



Il est fait mention de ce sanctuaire pour la première fois en 1136, au travers d’une bulle papale, qui confère à l’abbaye de Joncels la propriété de Sancta Maria de Aniza. Le bâtiment englobe chapelle, clocher, ermitage, esplanade et la source dite "miraculeuse" de la "Fontaine des Yeux".





Entrée de la fontaine des yeux



Un monument historique classé

Cet ensemble rural accueille des visiteurs en recherche de patrimoine roman et préroman, d’histoire, de ruralité patrimoniale, de spiritualité, de randonnées, ou tout simplement de nature préservée et apaisante. La chapelle est encore en service pour les grandes célébrations. L’ensemble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.



Une nouvelle place forte de l'évènementiel régional

Suite à la restauration du site, Notre Dame de Nize est devenu une place importante de l'évènementiel local. Frère Marie Pâques a développe un festival, organise des visites commentées et des conférences thématiques, propose des cuvées de vins du Prieuré de Nize avec un viticulteur local, accueille des artistes et des artisans...



Il fédère des sites patrimoniaux, met en place des actions et visites communes avec la fédération "Patrimoines Hérault Tourisme", dont il est co-créateur, propose des hébergements de pleine nature...



Plus de 10 000 visiteurs par an

Frère Marie Pâques a restauré l'ermitage et son environnement, afin d’y résider pour accueillir les pèlerins et les visiteurs.

Depuis 2016, la fréquentation du site passe de 2000 à plus de 10000 visiteurs par an. La suite pour Frère Marie Pâques avec les Compagnons du sens : restaurer la chapelle et le clocher, et poursuivre son action pour le développement du tourisme, et de l'économie locale.

En savoir plus sur Notre Dame de Nize : notredamedenize.fr/



À propos des "Compagnons du Sens"

"Les Compagnons du Sens" est une assocatgion de 150 membres, ayant pour objet la réflexion sur le sens de la vie dans une approche holistique, le partage et la transmission des valeurs qui soutiennent la dignité de la personne individuelle et sociale ainsi que toute forme d’action favorisant le vivre ensemble.



L’association et ses membres manifestent ces valeurs dans leur comportement au quotidien et encouragent leur diffusion (conférences, publications, séminaires, etc.) et leur promotion (développement personnel, formations collectives, coaching individuel, etc.). L’ensemble des ressources de l’association sert cet unique but en s’appuyant sur tout instrument utile à l’atteinte de l’objectif.



Plus d'informations : compagnons-sens.fr