Une plateforme de réservation de chambre chez l’habitant



Roomlala est une entreprise française qui se positionne exclusivement sur la chambre chez l'habitant. Elle propose aux visiteurs une expérience authentique et chaleureuse.





Pour des locataires en quête de logements abordables pour les JO

La plateforme s’adresse à des touristes et des bénévoles à la recherche d’un logement économique pour les Jeux Olympiques.





JO : 1 050 € / nuit sur Airbnb, 79 € / nuit sur Roomlala



Il faudra compter 1 050 € / nuit en moyenne pour un meublé touristique à Paris pendant les JO, selon Lycaon Immo (plateforme spécialisée dans la modélisation de données immobilières). Côté hôtels : + 314 % d’augmentation prévue en moyenne pour une nuit à Paris entre juillet 2023 et juillet 2024 d’après l’Office du tourisme et des congrès de Paris (OTCP). Sur Roomlala, une nuit coûte 79 € en moyenne sur la période des JO à Paris.





"Nous sommes heureux de contribuer à offrir aux touristes venant assister aux Jeux Olympiques des logements accessibles vu les tarifs délirants constatés sur d’autres plateformes et hôtels." - Philippe Roualle, fondateur de Roomlala.



À propos de Roomlala



Roomlala est une plateforme de réservations de chambre chez l’habitant fondée en 2009. Elle aide les étudiants, les vacanciers et les professionnels en déplacement à se loger plus facilement. Roomlala accompagne les propriétaires pour qu’ils rentabilisent les chambres non exploitées de leurs logements. La plateforme est disponible dans plus de 30 pays.



Chiffres clés :

2009 : création du site initial chambreàlouer.com

2 millions de nuitées réservées depuis ses débuts

12 € : prix moyen d'une nuit sur Roomlala

16 000 annonces en ligne

Plus d'informations : https://fr-fr.roomlala.com