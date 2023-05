tourisme

Le constat : 35% des demandes satisfaites en haute saison



Lancé le 1er juin 2023, Sunbedz est né de l'expérience de Charlotte Tanguy. Une voyageuse fatiguée de devoir sillonner les beach clubs à la recherche d'un transat sans savoir si elle trouvera son bonheur ou si elle devra patienter de longues minutes voire tout simplement rebrousser chemin faute de place disponible. Un parcours du combattant pour les vacanciers et un casse-tête pour les professionnels qui, pour la grande majorité, ne disposent pas d'outil de gestion efficace et doivent composer tant bien que mal avec la problématique du no show.



Résultat, on estime que seulement 35% des demandes de location de transats sont satisfaites en haute saison, entraînant un manque à gagner significatif pour les 1500 plages privées en activité sur le littoral français.





Sécuriser les réservations et optimiser son taux d'occupation



Sunbedz a pour objectif de proposer un espace de réservation simple, complet et convivial pour les particuliers, tout en abaissant au maximum le niveau de contrainte pour les professionnels, qui bénéficient d'une totale liberté de gestion sur la plateforme. Ainsi, ils définissent eux-mêmes le prix, les emplacements et le nombre de transats dédiés à la réservation via l'application, ainsi que les éventuelles opérations promotionnelles qu'ils souhaitent mettre en place. Ils ont par ailleurs la possibilité de refuser l'entrée de leur plage à des utilisateurs de la plateforme qui, par exemple, ne respecteraient pas la politique de leur établissement en matière de tenue vestimentaire.



Conçu sur le modèle Airbnb, les vacanciers peuvent annuler leur réservation jusqu'à 48 heures avant la date choisie. Au-delà de ce délai, la réservation est dûe. Informés de la réservation par un système de notification, les beach clubs peuvent ainsi gagner en visibilité sur la gestion de leur parc, remettre le transat sur le marché en cas d'annulation et optimiser leur taux d'occupation réel, et donc leur chiffre d'affaires.

Par ailleurs, l'application prend en charge l'ensemble des frais de transaction bancaire. Les frais de services liés à l'utilisation de la plateforme d'un montant de 2,50 euros sont à la charge du client.





Gain de visibilité pour les professionnels, choix du bon établissement pour les vacanciers



Les beach clubs enrichissent leur profil de photos et descriptifs permettant de mettre en valeur leur emplacement, son environnement, ainsi que les infrastructures à disposition et les services proposés (restauration, services, location de matériel,...). Ils peuvent également donner des précisions concernant l'ambiance des lieux et le public ciblé (familiale, détente, festif,...).



Sunbedz offre ainsi une véritable vitrine pour les professionnels, beach clubs ou hôtels disposant d'une piscine qui ouvrent la réservation à une clientèle extérieure. Pour les vacanciers, c'est aussi la garantie de choisir le site idéal, conforme à leurs envies et au plus proche de leur lieu de villégiature grâce à la géolocalisation.





Un outil de gestion gratuit pour les professionnels



Alors que 55% des plages privées en France ne disposent pas de site internet et que les outils de gestion des réservations existants sont souvent très coûteux, Sunbedz met gratuitement à disposition des professionnels, via son application, une véritable solution de monitoring de leur activité.



Ils ont accès à un back office sur lequel ils peuvent piloter l'ensemble de leur parc de transats, y compris ceux qui ne sont pas affectés à l'application, suivre en temps réel l'évolution des réservations et mettre en place des opérations promotionnelles pour renforcer leur relation client.



Par ailleurs, une fonctionnalité permet aux beach clubs ou aux hôtels de proposer des formules personnalisées (transat / restauration / consommation bar) à des tarifs préférentiels.





La France et Ibiza avant l'Europe

Lancé le 1er juin 2023, Sunbedz couvrira pour commencer l'ensemble du territoire français ainsi qu'Ibiza. L'objectif à moyen terme pour Charlotte Tanguy, sa fondatrice, étant d'étendre le service à toute l'Europe.



https://sunbedz.com