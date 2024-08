tourisme

Branson, Bezos...

Le 20 juillet prochain, il y aura 50 ans exactement que le 1er homme a marché sur la Lune. Une date historique que Richard Branson souhaite commémorer en lançant la première navette Virgin Galactic de tourisme spatial, l’avion-fusée SpaceShipTwo. Dans cette course à la conquête de l’espace, un autre géant américain le talonne de près. Le PDG d’Amazon Jeff Bezos et sa fusée Blue Origin, la New Shepard.



... et Boris Otter

Loin de posséder la fortune des deux milliardaires, Boris Otter, Genevois passionné d’aviation et d’astronautique, est toutefois déterminé à réunir les fonds nécessaires pour embarquer à bord de l’un des deux vaisseaux spatiaux. Après Claude Nicollier en 1992, il serait ainsi le deuxième Suisse à s’envoler dans les étoiles.

Alors, pour financer son rêve, le futur touriste spatial a eu une idée insolite : organiser un grand concours dont le 1er prix sera un billet pour un vol dans l’espace.









Devenir astronaute commercial pour 100 dollars

Le principe est simple : pour participer au concours, il faut d’abord devenir membre actif de l’association Swiss Space Tourism, et s’affranchir d’une cotisation de US$ 100 dollars, soit EUR 80. La deuxième condition étant de pouvoir passer avec succès une visite médicale, visant à s’assurer que le participant ne présente pas de contre-indications à un vol suborbital, au-dessus de la ligne de Karman, à 100 km d’altitude.





20'000 participants, 5 astronautes commerciaux

Boris Otter espère réunir 20'000 membres, qui lui permettront de rassembler US$ 2'000'000, couvrant le coût d’un vol à bord de la fusée Blue Origin, pouvant accueillir 6 passagers. « L’avantage de Blue Origin est que la liste d’attente est moins longue que celle de Virgin Galactic, qui compte déjà 650 inscrits. », explique Boris Otter.



Mode de sélection

Afin de départager les 20'000 adhérents, un questionnaire portant sur 30 questions relatives à la conquête spatiale et à l’espace, la rédaction d’un texte de motivation personnelle de 15 lignes ainsi que la confirmation de l’absence de contre-indications médicales permettront au Comité de Sélection de déterminer les 5 gagnants du billet pour un vol dans les étoiles. Boris Otter, quant à lui, se réserve de facto la 1ère place.



Un passionné formé à la Cité des Etoiles en Russie

Pilote de ligne, diplômé de Swiss Aviation Training, et actuellement pilote sur simulateur chez Skyguide, Boris Otter a eu la chance de bénéficier, à partir de 2016, de modules de formation à la Cité des Etoiles, à Moscou. Dans ce centre d’entraînement des plus grands cosmonautes internationaux, il a été formé par les mêmes instructeurs que Thomas Pesquet. « Beaucoup d’enfants rêvent de devenir pompier, pilote ou cosmonaute. Moi, j’ai eu la chance d’être les trois, ou presque. Il ne me reste plus qu’une étape pour aller au bout du rêve : observer la planète bleue depuis l’espace ! ».

Et pour y parvenir, Boris Otter se donne un an afin de collecter les fonds nécessaires. Le compte à rebours est lancé : un peu plus de 300 jours lui restent pour réussir son défi, et partager son rêve d’enfant avec 5 autres passionnés, qui, comme lui, ont la tête dans les étoiles.







