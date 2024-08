En intégrant dans sa flotte 16 HondaJet, Wijet devient la compagnie aérienne de lancement au niveau mondial du nouvel avion d’affaires japonais, le biréacteur le plus rapide et le plus confortable de sa catégorie. La valeur du contrat est de 78 millions de dollars au prix catalogue. Le premier avion sera livré en Mars 2018, les autres suivront sur une période de 15 à 18 mois.





Vitesse de croisière et rayon d’action inégalés dans sa catégorie



Le dernier-né des jets de la société japonaise Honda Aircraft est un biréacteur d’affaires compact, léger, ultramoderne, rapide et économe en carburant. Capable d’une vitesse de croisière de 780 km/ h, il bénéficie de plus d’un rayon d’action permettant à Wijet de rejoindre depuis Paris des destinations jusqu’alors inaccessibles aux avions de cette catégorie telles que les principales villes d’Afrique du Nord, ou encore Athènes.





Un nouveau standard de confort



Doté d’une cabine plus spacieuse, équipée de 5 sièges, et d’une toilette privatisée, d’une connexion Wifi, et d’un remarquable niveau de silence, le HondaJet va permettre à Wijet d’offrir à ses clients un confort inégalé pour un avion de cette catégorie.