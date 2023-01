economie

Remplir en ligne avec sauvegarde automatique

Le site propose de remplir en ligne le formulaire officiel de déclaration de cessation de paiement, qui n’était jusque-là disponible qu’en format papier. Les données saisies sont sauvegardées au fur et à mesure du remplissage. Il est aussi possible de revenir en arrière ou sauter des étapes et de télécharger des pièces jointes. À la fin du processus, l’utilisateur reçoit par email son formulaire complété, les annexes et pièces jointes, qu’il n’a plus qu’à imprimer et signer avant de le déposer au tribunal dont il dépend.





Adapté à tous les types d’entreprises

Quel que soit le type d’entreprise, en cas de cessation de paiement cette démarche est obligatoire pour ouvrir un redressement judiciaire ou une procédure de liquidation. Le site s’adresse donc à tous les entrepreneurs en difficulté.



Il permet aussi aux professionnels comme les mandataires ou administrateurs judiciaires, experts comptables, avocats d’entreprises, etc. d’effectuer cette démarche pour leurs clients. C’est un gain de temps considérable pour ceux qui en remplissent des dizaines par an.





Remplir seul ou être accompagné



Les professionnels habitués à remplir ce document peuvent compléter seuls le formulaire. Pour les autres, le dossier sera transmis au Cabinet Phénix Expertise, spécialiste du secteur et fondateur du site DCP-facile.fr, qui en assurera la relecture et la validation. Cette validation évite de recevoir un refus de la part du tribunal si jamais le document est mal complété.



Au final, reste à la charge de l’entrepreneur de transmettre son document au tribunal, dont il pourra retrouver les coordonnées sur l’annuaire des tribunaux présent sur le site.





De la solution gratuite au sur-mesure



Le remplissage en ligne du formulaire, qui permettra de générer le document officiel et ses pièces jointes, est facturé 19€. Pour la validation “anti-refus”, comptez 199€. Un accompagnement sur-mesure est aussi proposé, si le cas est très spécifique ou que l’internaute veut aller plus loin.



Pour ceux qui préfèrent remplir le formulaire papier, ils peuvent le recevoir gratuitement par mail ainsi qu’un livre blanc pour leur donner les conseils utiles.





Plus d'informations : www.dcp-facile.fr

A propos de DCP Facile



La plateforme a été crée par le cabinet Phénix Expertise. Fondé il y a plus de 10 ans, il est géré par Mathieu Burthey, spécialiste de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Plus d'une centaine d'entreprises, de différentes tailles et domaines d'activité, ont été prises en charge par le cabinet, et accompagnée vers un redressement ou une liquidation judiciaire.