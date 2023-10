emploi





Booster la confiance des candidats grâce à l'IA

Pourquoi Aio-Jobs.com change la donne ? Pour commencer, l'IA générative de la plateforme produit des lettres de motivation en parfaite adéquation avec l'offre et l'entreprise ciblée. L'IA 'adapte ainsi aux besoins et au profil de chacun des utilisateurs pour exprimer au mieux ses compétences, son sérieux et son enthousiasme. L'idée étant en premier lieu de mettre fin au syndrome de la page blanche et booster la confiance des candidats.

Une étude de l'EM Normandie montre que 80% des candidats s'auto-éliminent par manque de confiance. Avec Aio-Jobs.com, chaque candidat a les outils pour mettre en avant son profil de la meilleure des manières.





En partenariat avec Pôle Emploi

Depuis son lancement le 15 septembre 2023, plus de 30 000 candidatures ont été enregistrées avec une seule campagne de communication via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Les candidats ont accès à plus de 135 000 offres d'emploi grâce à un partenariat avec Pôle Emploi, qui promet une transparence totale, chaque offre incluant des informations sur les salaires.





Une campagne publicitaire lancée à partir du 20 octobre

À partir du 20 octobre, ne manquez pas le spot publicitaire d'Aio-Jobs.com diffusé en TV pendant deux mois, illustrant parfaitement la simplicité et l'efficacité de la plateforme.





Sophie, utilisatrice de Aio-Jobs.com, raconte : "Avec 2 enfants, mes journées sont bien remplies et je ne savais pas par où commencer pour rédiger mon CV et ma lettre de motivation. Grâce à Aio-Jobs.com, j'ai postulé en quelques clics chez Lidl. En une semaine, j'ai décroché un entretien et je suis maintenant employée polyvalente dans ma ville. Aio-Jobs.com m'a simplifié la vie."

À propos de Aio-Jobs.com



Aio-Jobs.com développé par Twinin, éditeur de solutions RH innovantes, est la nouvelle référence pour tous ceux qui cherchent un emploi. La plateforme promet de révolutionner la candidature en offrant des outils innovants basés sur l'IA. Que vous soyez en poste ou en recherche, Aio-Jobs.com est le partenaire idéal pour une recherche d'emploi simplifiée.



Plus d'informations : https://aio-jobs.com/home