entreprises

Masterpiece Group Inc. (Minato-ku, Tokio; Presidente: Osamu Sato), INETcc (Francia, CEO: Denis Guittet), Colombia Outsourcing Solutions SAS (Colombia, CEO: Felipe Samper), INGO S.p.A. (Italia, CEO: Marco Durante) y 95teleweb Information Co. (China, CEO: Wang Yuan) han establecido la alianza global de call centers “GBA Global BPO Alliance Pte. Ltd." como entidad legal. La sede principal se inauguró en Milán, Italia, en junio de este año.

Establecida como una sociedad estratégica para las empresas que promueven globalización, la misión de la alianza GBA es continuar brindando a nuestros usuarios corporativos de todo el mundo, sin importar dónde se encuentren o qué idioma necesiten, la tranquilidad de poder utilizar gran variedad de servicios BPO con precios razonables a largo plazo. Actualmente, hay 14 empresas miembros de GBA. Aunque podemos cubrir 28 idiomas, seguimos ampliando el número que cubriremos a futuro.



1. Punto Único de Contacto

Anteriormente, cuando un cliente buscaba una operación global que abarcara varios países, era necesario establecer una reunión con cada país. Con GBA, hay un único punto de contacto, y además se encarga de todas las tareas complicadas, como dar instrucciones a cada país. La comunicación fluida es posible sin importar en qué parte del mundo se encuentre el cliente.

Anteriormente, cuando un cliente buscaba una operación global que abarcara varios países, era necesario establecer una reunión con cada país. Con GBA, hay un único punto de contacto, y además se encarga de todas las tareas complicadas, como dar instrucciones a cada país. La comunicación fluida es posible sin importar en qué parte del mundo se encuentre el cliente. 2. Cobertura del 60% de la población de idiomas en el mundo

Además de los principales idiomas del mundo: inglés, chino y español, también ofrecemos una variedad de idiomas locales como hindi, bengalí, alemán, francés, italiano y birmano a precios locales. Actualmente ofrecemos 28 idiomas y cubrimos más del 60% de la población mundial.

Además de los principales idiomas del mundo: inglés, chino y español, también ofrecemos una variedad de idiomas locales como hindi, bengalí, alemán, francés, italiano y birmano a precios locales. Actualmente ofrecemos 28 idiomas y cubrimos más del 60% de la población mundial. 3. Mejor Selección de Socios en Cada País

El inglés es el idioma estándar de los BPO internacionales. Sin embargo, en GBA, además de Filipinas, donde se encuentran todos los BPO del mundo, también hay una amplia variedad de países de habla inglesa como Bangladesh, donde los precios son actualmente los más bajos del mundo, y Malasia, donde contamos con la gran ventaja de inglés asiático: el Singlish. Por lo tanto, no es necesario que usted mismo busque call centers en el extranjero, ya que GBA será el que seleccione el socio más adecuado para sus necesidades.

Se dice que existen tres costos principales que determinan el precio de los servicios de BPO: costos de comunicación, depreciación de los sistemas de información y costos laborales. En el mundo actual, no es exagerado decir que la clave del éxito de los servicios de BPO es la "relación costo-rendimiento", ya que no existe una diferencia significativa de los costos entre países, excepto de los costos laborales debido a la expansión de Internet y el notable desarrollo de los campos informáticos y de comunicaciones. GBA ampliará el número de países e idiomas aceptados, basándose en los prerrequisitos de calidad estable y precios localizados. Si está buscando reducir costos y aumentar la eficiencia en sus operaciones globales de BPO, en GBA con gusto le ayudaremos.



Empresas Miembro del GBA e Idiomas Aceptados

Compañías Miembro Ubicación Ubicación del Call Center Idiomas Aceptados Masterpiece Group, Inc. Japón Tokio Japonés Japón Oita Japonés Beijing 95 Teleweb Information Co., LTD China Beijing Chino China Hefei Chino China Handan Chino AnswerNet Estados Unidos 16 estados de EE. UU. Inglés AnswerNet Canada Toronto, Winnipeg Francés e inglés AnswerNet Sudáfrica Ciudad del Cabo Afrikáans - holandés - inglés Colombia Outsourcing Solutions S.A.S Colombia Bogotá Español Brasil Palmas Portugués Day Three Business Services Sdn Bhd. Malasia Kuala Lumpur

Malasia Malayo Malasia Kuala Lumpur

Malasia Bahasa indonesia Malasia Kuala Lumpur

Malasia Vietnamita Malasia Kuala Lumpur

Camboyano Malasia Nexus Contact Center Túnez Túnez Francés, árabe Telecom Express Rusia Moscú Ruso Telecom Express Ucrania Zhitomir Ucraniano FIFOTech Bangladesh Dhaka Bengalí India Calcuta Hindi TDM Alemania Sarstedt Alemán INGO S.p.A., Italia Milano Italiano Nice Call Co.,LTD. Tailandia Bangkok Tailandés Masterpiece Group (Myanmar) Co., Ltd. Myanmar Yangon Birmano Masterpiece Group (Philippines) Co., Ltd. Filipinas Manila Tagalo Multicom Bélgica Lieja Holandés, francés INETcc - others Europe Praha, Copenhagen, Zagreb, Ljubljana, Bucharest, etc. Checo, eslovaco, danés, sueco, croata, esloveno, búlgaro, rumano, griego

GBA Global BPO Alliance Pte. Ltd.

Oficina central: 21 Bukit Batok Cresent # 24-72 Wcega Tower, Singapur

Sede principal: Via 1 Maggio 13 20037 Milán, Italia

Representante: CEO Denis Guittet

Fecha de establecimiento: 28 de junio de 2020

Sitio web corporativo: www.gbacallcenter.com