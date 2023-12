entreprises

Hydrétudes possède une forte expertise en hydrologie, hydraulique et hydromorphologie des rivières de montagne et de piémont. L’entreprise a également une R&D très active dans ses domaines d’expertise qui a permis le développement d’outils de modélisation de premier plan. Hydrétudes propose des services d'expertise, de conseil, d'étude et de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la prévention des inondations (caractérisation et gestion du risque, réduction de la vulnérabilité), de la conception d’ouvrages de protection des biens et des personnes (digues, ouvrages de franchissement, protection des berges, site d’écrêtement, parcours à moindre dommages,…) ainsi que des systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées et pluviales. Le métier d’Hydrétudes est complété par des missions dédiées aux inventaires environnementaux, à la restauration et la protection des milieux aquatiques.



Avec cette acquisition "Altereo renforce son offre de services à travers une complémentarité Grand Cycle et Petit Cycle de l’eau et apporte à Hydrétudes une capacité nouvelle de développement commercial grâce à ses agences dans toute la France", se réjouit Gilles Brunschwig, président d’Altereo.



Les deux entreprises partagent un ADN commun matérialisé par une forte dimension technique, de l’innovation et des valeurs partagées. Dans un contexte d’adaptation au dérèglement du climat et de résilience des territoires, le marché ciblé par Hydrétudes, tout comme celui d’Altereo, présente un fort potentiel. "Au-delà de ces perspectives, c’est une excellente qualité de contacts et surtout l’expérience, les compétences et l’engagement de ses 80 collaborateurs qui nous ont aussi convaincus", poursuit Gilles Brunschwig.



Pour Philippe Martin, principal actionnaire et Président-fondateur d’Hydrétudes, "ce rapprochement est une opportunité pour les collaborateurs de l’entreprise de poursuivre l’aventure au sein d’un groupe à taille humaine avec lequel nous partageons une vision commune". Les équipes et agences d’Hydrétudes seront placées sous la responsabilité de Didier Clément Nots, actuel Directeur Général d’Hydrétudes qui intègre le COMEX d’Altereo, avec l’accompagnement de Philippe Martin pendant la période de transition.



Cette acquisition intervient dans un contexte de forte croissance pour le groupe Altereo depuis 2021. Après une première acquisition réussie en 2022 avec Buffet Ingénierie, Altereo souhaite poursuivre son développement en France et à l’international par une croissance organique associée à des acquisitions ciblées sur des structures apportant un complément de couverture géographique ou de compétences métiers. Avec l’acquisition d’Hydrétudes, le groupe Altereo compte désormais plus de 300 collaborateurs partout en France.

À propos d’Altereo



Altereo est une société d’ingénierie, de conseil et d’édition de solutions digitales dans les domaines de l’eau, de la ville et des territoires. Altereo a pour raison d’être "conseiller pour le développement raisonné des territoires, l’optimisation des infrastructures et la gestion des ressources en eau" . La vision qui anime le groupe et ses collaborateurs se décline ainsi : Adaptons les territoires au défi du changement climatique pour l’eau et la ville.



En croissance continue, Altereo emploie aujourd’hui 300 salariés. Pour catalyser son développement, le groupe mise sur le capital humain, la satisfaction des clients par l’expertise et l’innovation et enfin, le développement d’une organisation agile et performante.



Altereo est détenu par ses dirigeants et salariés. La société des actionnaires salariés alterINVEST permet à plus 50 collaborateurs de tous niveaux de participer au capital et de construire leur avenir avec un engagement renforcé. Le capital est régulièrement ouvert aux collaborateurs souhaitant devenir actionnaires. Altereo est également soutenu par les partenaires financiers Siparex Entrepreneurs, BNP Développement et AfricInvest.



Plus d'informations : https://altereo.fr