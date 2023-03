environnement

LIEN BANDE ANNONCE :

https://youtu.be/mT_OSlZ7WE0

LIEN DOCUMENTAIRE COMPLET

https://youtu.be/4I51Xb0oObg

Le réalisateur engagé Maxime Ginolin et son partenaire Guillaume Martinez (cadreur/monteur/compositeur) ont réalisé un documentaire présentant les actions de lutte contre le trafic d’ivoire, menées par Conservation Justice au Gabon.



Durant leur séjour au Gabon en mai 2022, les deux coéquipiers ont suivi l’équipe de coordination de l’ONG ainsi que des informateurs sous couverture. Ces derniers risquent leur vie pour permettre l’arrestation des trafiquants qui déciment les éléphants de forêt depuis des décennies.

Lutte contre le trafic de faune par Conservation Justice

Conservation Justice (www.conservation-justice.org) est une ONG créée par Luc Mathot et qui œuvre depuis 2010 au Gabon . Elle est membre du réseau EAGLE qui lutte pour protéger les éléphants et autres espèces menacées par le braconnage et le trafic de faune. En effet, chaque année, ce sont près de 30.000 éléphants qui sont tués en Afrique par les braconniers, alimentés et organisés par des réseaux de trafiquants internationaux.

Les actions de Conservation Justice en matière de lutte contre le trafic de faune sont les suivantes :

L’identification de trafiquants d’ivoire et d’autres produits fauniques illicites

La collaboration avec les autorités afin de faciliter leur arrestation

L’appui juridique pour renforcer les poursuites en justice

L’information du grand public sur l’application effective de la loi sur la faune

500 trafiquants

En 12 ans, plus de 500 trafiquants de faune, principalement d’ivoire, ont été arrêtés et condamnés grâce au partenariat entre Conservation Justice et les autorités gabonaises.



Les élèves officiers gabonais à l’École Nationale de Gendarmerie d’Owendo et leurs formateurs des Eaux et Forêts, au Gabon



Combattre l’exploitation forestière illégale

Conservation Justice a aussi développé une approche similaire pour combattre l’exploitation forestière illégale, ce qui a permis l’interpellation de plus de 300 personnes depuis 2012.





Appui de plus de 100 communautés villageoises

Conservation Justice travaille par ailleurs avec plus de 100 communautés villageoises chaque année afin que leurs droits soient respectés. Des actions de sensibilisation en milieu scolaire sont également organisées, avec plus de 2.000 enfants sensibilisés par an.

Toutes ces activités sont permises grâce à l’appui de partenaires techniques et financiers, principalement l’Union européenne, qui croient en l'action et à l’efficacité de Conservation Justice.

Conservation Justice a choisi de travailler avec le réalisateur Maxime GINOLIN et son équipe de MagiCJacK Production qui, depuis plus de 10 ans, s’est spécialisé dans la production de films engagés comme :