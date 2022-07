environnement



L’été est là et déjà 36 départements limitent l’usage de l’eau (1). Une situation exceptionnelle en France, qui annonce une période estivale difficile (2). Jusqu’à récemment, la question de la disponibilité de l’eau potable ne se posait pas et personne ne doutait des ressources hydriques dont disposait notre pays (3).



Aujourd’hui, l’équation semble sans solution : les ressources diminuent, alors que notre consommation d’eau ne baisse pas.





La solution : limiter les fuites sur les réseaux d’eau potable



La première ressource en eau disponible et mobilisable est sous nos pieds : les fuites sur les réseaux d’eau potable. Chaque année en France, plus de 20% de l’eau que nous injectons dans les réseaux est perdue en fuites, soit 1 milliard de m3. Sachant qu’un français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour (4), réduire les fuites de moitié assurerait la consommation annuelle de 9 millions de personnes.



Pour surmonter les sécheresses à venir, le département R&D de Altereo a développé une gamme complète de solutions innovantes, applicables à court terme et à moindre coût, pour réduire le nombre, la durée et le volume des fuites.





Anticiper le renouvellement des réseaux pour garantir la continuité du service public



Avec plus de la moitié des canalisations posées il y a plus de 50 ans, les besoins de renouvellement progressent plus vite que notre capacité à les financer. En effet, renouveler l’ensemble du réseau d’eau potable coûterait près de 300 milliards d’euros, soit plus de la moitié du budget de l’Etat. A plus long terme, c’est uniquement par la planification du renouvellement et le lissage des investissements que la continuité du service public sera assurée.



La technologie HpO développée par Altereo utilise l’intelligence artificielle pour identifier le risque de casse de chaque élément des réseaux afin d’orienter les maîtres d'ouvrage vers les canalisations et branchements à renouveler en priorité, permettant ainsi d'éviter jusqu'à 10 fois plus de fuites que les approches usuelles pour un même niveau d’investissement. Lauréate du Grand prix national de l’ingénierie 2019, HpO est aussi labellisée par la Fondation Solar Impulse, Greentech Innovation et France Relance.



HpO a déjà été adopté par de nombreux services d’eau en France et dans le monde. Altereo accompagne si nécessaire les collectivités qui le souhaitent pour identifier les aides publiques existantes et monter les dossiers de candidatures.



Garantir l’accès à l’eau pour tous et s’adapter au changement climatique nécessite un changement de paradigme : les fuites doivent être considérées comme une ressource en eau à part entière. Les solutions existent déjà. Les adopter, c’est notre responsabilité vis-à-vis des générations futures.

Sources :

(1) - B. Thibaut (2022) "Carte. Face à la sécheresse, quelles restrictions d’eau dans votre département", publié dans Ouest France le 15/06/2022.

https://www.ouest-france.fr/meteo/secheresse/carte-face-a-la-secheresse-quelles-restrictions-d-eau-dans-votre-departement

(2) - C. Lescurier (2022) "Sécheresse : sept cartes pour comprendre les conséquences dans les départements français", publié dans Le Figaro le 11/05/2022.

https://www.lefigaro.fr/sciences/secheresse-sept-cartes-pour-comprendre-les-consequences-dans-les-departements-francais

(3) - Centre d’Information sur l’Eau (2021) "État des ressources en eau en France : faut-il s’inquiéter d’une pénurie ?".

https://www.cieau.com/connaitre-leau/les-ressources-en-france-et-dans-le-monde/etat-des-ressources-en-eau-en-france-faut-il-sinquieter-dune-penurie

(4) - Eau France (2020) "Volume d'eau potable consommé par habitant par jour en 2016".

https://www.eaufrance.fr/chiffres-cles/volume-deau-potable-consomme-par-habitant-par-jour-en-2016

À propos d’Altereo



Altereo est présent depuis plus de 30 ans en France et à l’étranger dans les domaines de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement, de l’appui aux politiques publiques, du développement durable de la ville et du territoire ainsi que dans l’édition de solutions d’intelligence géographique pour ces mêmes domaines. Présent sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie, Océanie), Altereo est un groupe indépendant contrôlé par son Président fondateur, Christian Laplaud, son Directeur Général Gilles Brunschwig, ses managers et le fonds IXO. En croissance continue, Altereo emploie aujourd’hui 192 salariés. Pour catalyser son développement, le groupe mise sur l’internationalisation et l’innovation avec plus de 5% de son CA annuel consacré à la R&D.



https://altereo.fr / https://hpo.ai/collect