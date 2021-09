environnement





Un vélo-voiture qui peut rouler sur les pistes cyclables

Tricycar rassemble les avantages de la voiture et du tricycle. Il est beaucoup plus écologique que la voiture électrique, comporte un coffre, peut rouler sur les pistes cyclables grâce à son étroitesse et est également plus ludique.





Un fort niveau de sécurité



Ses trois roues et ses freins hydrauliques le rendent bien plus stable qu’un vélo et beaucoup plus convivial. Les passagers sont protégés des intempéries et des accidents par une carrosserie enveloppante en bois. Comme une réelle voiture il inclut en effets des équipements de sécurité tels que : klaxon, ceintures de sécurité, phares, clignotants et des portes avec serrures.





Assistance solaire : L'assistance électrique se recharge partiellement à l'énergie solaire grace à des panneaux disposés sur le toit.



Caractéristiques

autonomie avec 1 batterie de 36V/16A = 15 KM environ

temps de recharge :1 nuit

nombre de passagers : 2 passagers + 2 pédaleurs

Classification juridique : velo

peut prendre les pistes cyclable : OUI

peut rouler sur un trottoir : NON

Poids 220 KG

Matériaux utilisé pour la carosserie : Bois

Nbre de passagers autorisés : 3

Puissance moteur : 250 watt

Type de véhicule : Vélo-taxi / Rosalie

Poids 225 kg

Passager : 4 (2 passagers, deux pédaleurs)

Cabine/coffre : A l'arrière

Coque/caisse : Bois (contreplaqué) avec couche de résine garantissant l'étanchéité

Ouverture caisse/coffre : Extérieur

Serrure du coffre : Oui

Coffre pour bagages : A l'arrière

Pare-brise : Oui

Freins : Hydraulique

Frein de sécurité parking : Oui

Autonomie de la batterie : 15 km

Assistance électrique : Au pédalage

Vitesse : 20 km/m

Achat ou location

Habillage publicitaire disponible



A propos de Trip 'UP

Le tricycar a été développé par Trip 'UP. Trip 'UP compte 15 collaborateurs et plus de 500 clients

Trip'Up est, depuis sa création en 2008, l'un des leaders francais et europeéen du secteur des multicycles, s'adressant aux professionnels comme aux particuliers. Triporteurs, vélo-cargos, vélos-taxis, food bikes,… La gamme s’agrandit régulièrement.



Destinés aux professionnels comme aux particuliers, les modèles sont disponibles à la location et à l'achat. Tricycar propose aussi la fabrication sur mesure.



