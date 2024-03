loisirs





Une Odyssée Fascinante dans le Monde des Supercars



Livre grand format (24 x 34 cm), imprimé sur papier Art Natural et pesant 1,4 kilogramme, "50 Voitures de Légende" est bien plus qu'un simple livre : c'est une immersion totale dans l'univers enivrant des voitures d'exception. Sélectionnées avec soin par Thomas Mintz, ces 50 voitures iconiques, de la Mercedes 300 SL à la Bugatti Chiron Super Sport en passant par la Rolls Phantom, vous emmèneront dans un voyage palpitant à travers les époques et les continents.





Préface signée par Romain Grosjean



"50 Voitures de Légende" est préfacé par Romain Grosjean, une icône dans le monde de la course automobile. À travers des mots empreints d'émotion, Romain partage sa vision personnelle de l'automobile et son lien unique avec ces machines qui font battre son cœur sur les circuits du monde entier. Cette préface apporte une dimension humaine et passionnée à cet ouvrage.







Un trésor à exposer et à chérir



Au-delà d'être un livre, "50 Voitures de Légende" est un véritable objet de collection. Avec ses 160 pages remplies de photographies détaillées et passionnées de chaque voiture, cet ouvrage est une invitation à partager la fascination de Thomas Mintz pour l'automobile. Que vous soyez un passionné de voitures ou un amateur d'art, ce livre deviendra un élément central de votre bibliothèque, un trésor à exposer fièrement chez vous.



"50 Voitures de Légende" est disponible à la vente sur le site internet www.artbookpublishing.fr et à partir du 8 avril 2024 dans toutes les bonnes librairies. Ne manquez pas l'opportunité de vous plonger dans cette expérience unique et captivante.



Informations, demandes d'interview de Thomas Mintz, service presse : contact@artbookpublishing.fr

“50 Voitures de Légende”

Auteur : Thomas Mintz

Editeur : Artbook Publishing

Grand Format : 240 x 340 mm Pages : 160

Papier : 135g Art Natural

Couverture cartonnée avec pelliculage anti-rayure & Argent à chaud

Dos carré cousu collé Prix Public : 59,90€

ISBN : 978-2-9588201-1-4

Date de Parution : 8 Avril 2024

À propos de l'auteur :

Thomas Mintz est passionné d'automobiles depuis toujours. Dès son enfance, il a été captivé par les belles voitures, les photographiant et les filmant dans la rue dès qu'il le pouvait, que ce soit à Paris, Cannes ou Monaco. Après avoir suivi des études en biologie et obtenu un doctorat, il a décidé de faire de sa passion pour l'automobile son métier. Il vit désormais de ses essais automobiles, de ses aventures dans le monde des sports mécaniques et de ses voyages à la rencontre d'autres passionnés. Il partage ses expériences sur les réseaux sociaux, principalement sur Youtube et Instagram, où il compte plus de 670 000 abonnés tous réseaux confondus. Il est également devenu présentateur TV pour V6, une émission automobile existant depuis plus de 15 ans, aux côtés du pilote français Anthony Beltoise.



Les aventures et les productions audiovisuelles de Thomas l'ont amené dans de nombreux endroits où il a rencontré des passionnés de divers horizons, pas seulement d'automobiles, mais parfois aussi d'horlogerie, de gastronomie ou de voyages. Chacun de ces passionnés lui a apporté une perspective unique sur des sujets variés, enrichissant ainsi sa vision de la passion automobile. C'est tout ce savoir-faire et ces compétences accumulés au fil du temps que Thomas a décidé de réunir et de mettre sur papier dans le livre « 50 voitures de légende ».

Youtube : https://youtube.com/worldsupercars

Intagram : https://www.instagram.com/worldsupercars

Tiktok : https://www.tiktok.com/@worldsupercars?_t=8kcUZGgEwkb&_r=1

Facebook : https://www.facebook.com/worldsupercarspage





À propos de l'éditeur :



Artbook Publishing est une maison d'édition spécialisée dans la création d'ouvrages d'art et de livres thématiques de qualité.

Artbook Publishing

83 rue Saint-Hélier

35000 Rennes

www.artbookpublishing.fr