loisirs



https://www.uski.swiss









Le uSki est né de trois constats:

1. De nombreux parents initient leurs enfants en les tenants entre leurs skis, ce qui peut s’avérer très dangereux, surtout si leurs skis viennent à se chevaucher.

2. Les débutants ont tendance à croiser leurs skis, ou à trop les écarter, notamment en forme

de « V », ce qui conduit le plus souvent à des fautes de carres.

3. Une de leur plus grande crainte est de prendre trop de vitesse, ou de ne pas être en mesure de s’arrêter.

Avec le uSki, les néophytes sont rassurés et prennent rapidement confiance

En régulant leur vitesse et en maintenant un écartement idéal entre leurs skis, le uSki permet aux débutants de tous âges de limiter les chutes et donc de glisser plus longuement. De ce fait, ils se fatguent moins et progressent plus vite, en prenant plus de plaisir.

Le uSki est commercialisé au tarif de 119 CHF

Une offre de lancement de 35% de rabais peut être obtenue en utilisant le code promotionnel : « OFFSPEC35 ».

Lien vers la vidéo de présentation

Lien vers les avis Trustpilot : https://fr.trustpilot.com/review/uski.swiss

Contact presse



Alain Zagury - +41 79 176 36 36

alain.zagury@uski.swiss

www.uski.swiss