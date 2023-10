mode-beaute







À propos de Cipango Paris



Cipango est une marque de vêtements unisexe "made in France" et écoresponsable, fondée par la créatrice francodominicaine Paola Pimentel en 2021. Inspirée par ses voyages à travers le monde, la créatrice fusionne les cultures opposées pour créer des collections uniques et originales. La marque accorde une grande importance à l'écoresponsabilité, en utilisant des matériaux durables et en privilégiant l'upcycling. Cipango vise à promouvoir une mode consciente de son impact sur l'environnement tout en offrant des vêtements de qualité et élégants.



La marque est actuellement distribuée dans plusieurs boutiques à Newyork, Paris, Londres et Miami.



Plus d'informations : https://cipangoparis.com