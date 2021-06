sante

Coeur d'épices : une huile d'olive bio enrichie d'un extrait breveté de 9 plantes

Le laboratoire Aroma Science a créé un extrait de 9 plantes médicinales, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise et qui a fait l'objet d'un brevet :

Clou de girofle

Bois de Santal

Bois de Oud

Encens oliban

Résine de liquidambar

Rhizomes de cyperus

Résine de styrax

Feuille du camphrier

Racines de saussurea

L'huile d'olive Coeur d'épices est née d'une collaboration avec le moulin à huile "La Balméenne" en Provence. Ce moulin produit une huile d'olive bio et AOP, l'élément de base de Coeur d'épices. Le dosage de l’extrait de plantes médicinales dans Coeur d'épices a été ajusté par un panel de dégustateurs professionnels.



Etudes in-vitro et in-vivo Cœur d’épices a fait l’objet de nombreuses études in-vitro et in-vivo sur un modèle anti-âge amyloïde. Cœur d’épices a démontré une efficacité symptomatique par rapport à un médicament de référence, le Donépézil (DPZ). Cette efficacité s’applique à la perte d’orientation spatiale et à la mémoire épisodique.

L'inspiration : le régime méditerranéen

L'huile d'olive est au coeur du régime méditerranéen. Très riche en polyphénols ( 500mg/L contre 100mg/L habituellement), cette huile d'olive est conçue pour accompagner un régime méditerranéen.

Reconnu pour ses bienfaits, ce type de régime quotidien diminue les risques de maladies cardiovasculaires de 38%. En outre il augmente l'espérance de vie et réduit la tendance au surpoids.



La rencontre entre un chef étoilé et des scientifiques

Stéphane Pitré est le chef étoilé (1 étoile Michelin) partenaire de Coeur d'épices. Son rôle est de proposer des recettes méditerranéennes qui s'appuient sur l'huile d'olive Coeur d'épices. Le chef met en musique les recettes du Dr Guy Avril.





Stéphane Pitré

Chef du restaurant Louis à Paris

(1 étoile Michelin)

Guy Avril

Docteur et médecin nutritionniste

auteur de Je Mange Méditerranéen

au Quotidien

Laurent Moy

Docteur en chimie médicinale

créateur de la start-up Aroma Science

Fabien Arnaud

Directeur du moulin à huile et

cave oléicole la Balméenne

Le coffret "Je Mange Méditerranéen" : 25€

Le coffret "Je Mange Méditerranéen" comporte pour 25€ :

une bouteille d’huile Coeur d'épices de 50cL

2 fiches recettes du Docteur Guy Avril revisitées par le chef Stéphane Pitré

Coeur d'épices lance une campagne de préventes pour son édition limitée à 3000 bouteilles sur le site ulule :

https://fr.ulule.com/coeurdepices/

A propos d'Aroma Science

Aroma Science est une startup bordelaise accompagnée par Unitec qui a pour mission de mettre la naturalité au service de la santé. Composée de docteurs en chimie médicinale, c'est cette équipe qui a mis au point l'extrait de 9 plantes breveté qui compose l'huile d'olive Coeur d'épices.

A propos de Stéphane Pitré, chef étoilé

Le chef Stéphane Pitré décroche sa première étoile au Guide Michelin en 2019 pour son restaurant parisien Louis. Quelques temps après, il ouvre en parallèle le restaurant le Cellier qui offre une cuisine plus décontractée. Le chef propose une cuisine du terroir avec des produits frais et d'exception, issus des meilleurs producteurs et artisans français.

A propos de La Balméenne

La Balméenne est un moulin à huile installé à Beaumes-de-Venise, en Provence, depuis 1925. La coopérative a pour but de faire rayonner le local en offrant une dimension de proximité.



Soucieuse de son impact sur l'environnement et sur la société, La Balméenne travaille depuis peu sur la valorisation des noyaux d'olives qui sont transformés en granulés de chauffage ou en contenants pour l'huile d'olive.

A propos de Unitec

Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up de la région bordelaise. Elle a contribué à la création de 540 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 11 start-up managers, Unitec conseille sur 3 filières, numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur, en accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement (pépinière), dans sa croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur UP GRADE Nouvelle-Aquitaine. En 2020, Unitec a accompagné 143 start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de 85% à 5 ans.