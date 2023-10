societe







Huit tendances mariage qui marqueront les invités en 2024

Chaque année, un observatoire des tendances nuptiales créé par Mariages.net et son groupe international The Knot Worldwide, rend compte des principales nouveautés dans les mariages français. Pour le plus grand bonheur des futur.e.s marié.e.s et de leurs invité.e.s, l’équipe du site référent sur le secteur nuptial en France a isolé les tendances qui s’invitent progressivement aux noces, et qui donneront aux mariages de 2024 une allure particulièrement atypique.



À partir de l’étude complète disponible en ligne*, Mariages.net lève le voile sur les 8 tendances (mode, décoration, et organisation) les plus marquantes pour les couples organisant leur mariage en 2024.



© Chanmouny Kim, via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net

1. #Antiwedding, le hashtag qui désuniformise les noces



S’il y a bien un hashtag nuptial qui a percé dans plusieurs pays d’Europe ces derniers temps, c’est celui-ci : #Antiwedding. Ce nouveau phénomène, que l’on retrouve dans 95% des cas sur les réseaux sociaux*, est en passe de devenir un véritable modèle à suivre en France.



C’est l’aboutissement d’une longue période de transformation dans le secteur nuptial, au cours de laquelle les couples se sont progressivement autorisés à s’affranchir de certaines traditions, à personnaliser leur mariage et à devenir de véritables créateurs d’événement.



Avec la complicité de professionnels du mariage dévoués, les futur.e.s marié.e.s rivalisent de créativité pour suivre une seule et même devise : “mon mariage, mes règles du jeu”. La norme est donc l’anti-norme. De la thématique du mariage aux rituels de cérémonie inventés de toute pièce pour laisser transparaître la personnalité du couple, à la façon d’organiser et d’accueillir les invités, etc … Tout est pensé pour rendre les noces uniques, originales, voire décalées pour ceux qui le souhaitent, et respecter les envies des marié.e.s.





2. Robe courte, le look viral par excellence



L’ouverture du bal est l’une des traditions nuptiales les plus suivies par les marié.e.s en France et à travers le monde**. Le hic ? Faire ses premiers pas avec une robe longue relève d’un vrai challenge. La solution ? La robe courte. Dans la lignée de l’anti-wedding, les mariées n’hésitent plus à casser les codes de la mode nuptiale classique. Le look fait sensation parmi celles qui

osent. Et avec environ 4000 recherches par mois sur Google*, les robes courtes devraient fleurir sur les réseaux sociaux des mariées de 2024.



Mariage en robe courte © Créations Bochet

Voile de la mariée © Cel’Instant Photo, via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net



3. Le voile retrouve son âge d’or



Pièce maîtresse de la mariée quelques décennies auparavant, le voile reprend son envol avec plus de 6000 recherches Google par mois*, en moyenne. Les efforts de personnalisation des maisons de création semblent avoir de nouveau conquis le cœur des nouvelles générations. À l’élégance du voile, s’ajoutent des opportunités en or de sublimer les photos du couple.



L’accessoire s’articule au gré du vent et vient rendre unique la séance découverte avec les photographes et vidéastes, qui sauront s’en servir pour jouer gracieusement avec la caméra. L’effet est garanti !





4. La couleur noire transgresse le code nuptial



Observée lors du célèbre défilé de la Barcelona Bridal Fashion Week 2023, la robe noire a enflammé le web en France et dans les pays européens comme l’Espagne et l’Italie. Elle n’est pas l'œuvre d’une seule maison de création, mais bien de plusieurs marques comme Maggie Sottero, Demetrios, Marco & Maria ou encore Modeca. Mariages.net a relevé un total d’environ 8000 recherches mensuelles de “robe de mariée noire” dans les 3 pays cités ci-dessus (dont la France)*. Doit-on parler de tendance audacieuse, d’avant-gardisme ou de curiosité ? Rendez-vous en 2024 pour le savoir !



Mariage en robe noire © Photofoxfr, via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net



5. Mariés en fleurs, mariage bonheur



En 2023, l’équipe de Mariages.net avait apprécié la participation de plus en plus d’hommes au traditionnel “lancer de bouquet”. La pratique semble en avoir inspiré plus d’un qui s’orne cette fois-çi, d’un accessoire en vogue : la boutonnière à fleurs. La touche florale n’est définitivement plus réservée à la mariée ! Elle met particulièrement en valeur les costumes de couleur unie et vient parfaire le look pour lequel le marié dépense en moyenne 1000 euros***, en 2023. En règle générale, les pièces XXL à grandes fleurs ont la côte et il semble qu’elles n’ont pas fini d’attirer l’attention. Une nouvelle tendance, dans le clan des mariés, est née !





6. Roof Styling, déco rétro, et ambiance garden party au rendez-vous



Sur le plan de la décoration, plusieurs styles font leur réapparition sur le devant de la scène : retour dans les années 80 avec le style rétro. Il sera parmi les tendances dominantes de l’année à venir, et notamment puisqu’il se prête efficacement à la scénarisation du lieu de réception. Les canapés en velours seront de la partie. Autre ambiance, qui revient presque chaque année depuis la pandémie, la garden party. Le style est fortement apprécié des couples qui souhaitent investir un maximum l’extérieur.



Et en intérieur ? Selon le guide des tendances 2024, les “fleurs, lampes, lustres et chandeliers suspendus, plantes, tissus, boules à facettes... formeront un toit coloré sous lequel la fête battra son plein”. C’est l’art de décorer le plafond, une tendance tirée du “roof styling”. Pour imaginer et mettre en place le mobilier, 6 couples sur 10 font appel à un décorateur en France*.



Boutonnière à fleurs XXL © Sandra Alazetta Photography, via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net

Roof Styling © Vardden, via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net



7. “Same Day Edit”: du contenu instantané pour animer le Jour-J



La projection de photos et de vidéos pendant les noces est une tradition bien ancrée. En 2023, 44% des couples diffusent des souvenirs retraçant la vie des amoureux, pendant le mariage. Pour moderniser cette pratique et créer la surprise, certains photographes, vidéastes ou social média manager proposent des services de “Same Day Edit”. Le principe est de créer du contenu dès le début de la cérémonie et/ou tout le long du mariage pour pouvoir diffuser des images le Jour J. Le couple et le professionnel définissent en amont les moments à capter et la tonalité du montage final (plans artistiques, vidéos humoristiques avec la complicité des invités, témoignages, etc…).





8. Le voyage de noces multi-destinations, la suite logique du Revenge Travel



Après la pandémie, une envie impérieuse a frappé à de nombreuses portes : l’envie de voyager et de rattraper le temps perdu, que certains ont nommé le “Revenge Travel”. Dans cet état d’esprit, on constate que 81% des couples qui choisissent de partir en lune de miel optent pour une destination internationale***.



Lorsqu’ils le peuvent, les couples profitent de leur voyage de noces pour faire le plein d’aventures et de belles images avec des escales dans plusieurs régions et/ou plusieurs pays. La "lune de miel multi-destinations" séduit les couples, comme de nombreuses autres tendances mariage annoncées pour 2024.

Sources :



* Le Guide des tendances 2024 a été publié le 23 octobre 2023 par Mariages.net, avec la collaboration des équipes internationales du groupe The Knot Worldwide.



** Le Rapport Global 2023 sur le mariage a été publié le 31 mai 2023 par Mariages.net. L’étude globale s’appuie sur les données recueillies lors de l’enquête annuelle auprès des couples mariés en 2022 et inscrits sur les sites du groupe The Knot Worldwide (The Knot, WeddingWire, Mariages.net et Hitched). L’enquête a été menée entre décembre 2022 et février 2023, et 25245 couples ont répondu. Les informations concernant l’Inde ont été principalement recueillies via des SMS. Pour offrir une vision la plus complète possible, ce rapport contient également des conclusions d'études ad hoc et des exemples de couples qui ont partagé leurs expériences de mariage avec l’entreprise. Les 15 pays étudiés sont les suivants : France, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Mexique, Argentine, Chili, Brésil, Colombie, Pérou, Uruguay, Inde.



*** Livre Blanc du Mariage - édition 2023 : écrit par Mariages.net, en collaboration avec Google et Carles Torrecilla, professeur à l’Esade. L’étude globale s’appuie sur les données tirées du portail Mariages.net, basées sur les inform

À propos de Mariages.net



Mariages.net est le portail de mariage d’un groupe référent dans le secteur nuptial, The Knot Worldwide, dont la mission est d’aider les couples à organiser le plus beau jour de leur vie avec l’aide des meilleurs professionnels. Grâce à sa présence internationale, le groupe connecte chaque année plus de 4 millions de couples avec des professionnels du monde entier. Il dispose d’une base de données détaillée de plus de 850 000 professionnels du secteur et met à la disposition des couples des outils pour dresser leur liste d’invités, gérer leur budget, trouver des prestataires, etc.



The Knot Worldwide est présent dans plus de 16 pays au travers des sites internet suivants : Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca et WeddingWire.in.



Web : www.mariages.net