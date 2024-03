tourisme

Plein soleil : du sud de la France aux DOM-TOM



Avec cinq destinations prisées dans le sud de la France et dans les Outre-Mer durant ces vacances de printemps, les Français semblent être à la recherche de soleil. Parmi elles, on retrouve dans leur ordre de classement :

La Réunion (deuxième position) : avec son mélange unique de paysages spectaculaires et de culture créole, elle est idéale pour des vacances printanières exotiques.

La Corse (troisième position) : l’Ile de beauté aux criques isolées et aux montagnes sauvages est parfaite pour une escapade authentique et relaxante.

La Martinique (quatrième position) : avec ses plages de sable blanc et sa nature luxuriante, elle offre une expérience ensoleillée et dépaysante.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (cinquième position) : entre escapades citadines et séjours bucoliques, la région PACA séduit les Français par la diversité de ses activités et de ses paysages.

La Guadeloupe (sixième position) : la perle des Antilles françaises invite à des vacances mémorables avec ses eaux cristallines propices à la plongée et sa gastronomie typique.



Les côtes normande et bretonne pour un grand bol d’air



Avec quatre destinations situées sur les côtes normandes et bretonne convoitées par les Français, la Manche a également la côte :

Bretagne (première position) : une destination très sauvage et authentique grâce à ses paysages maritimes et son patrimoine culturel.

Finistère (huitième position) : avec ses côtes impressionnantes et ses traditions locales, elle promet une escapade printanière dépaysante et rafraîchissante.

Normandie (neuvième position) : entre ses falaises majestueuses et son histoire fascinante, elle invite à des vacances printanières riches en découvertes et en émotions.

Morbihan (dixième position) : connue pour ses îles enchanteresses et ses criques préservées, cette destination invite à prendre le large.



L’Espagne, le soleil d’ailleurs qui gagne le cœur des Français



Dans le top 10 des destinations préférées des Français pour les vacances de printemps, seul un pays étranger s’est hissé dans le classement : l’Espagne (septième position). Destination ensoleillée par excellence, elle confirme l’envie de beau temps et de farniente que semblent ressentir les Français.

* Note : pour les destinations "domestiques", la durée de séjour moyenne est d'environ 1 semaine à 10 jours. Pour les destinations plus lointaines au soleil, la durée de séjour moyenne est d'environ 10 jours à 2 semaines.

À propos d’Amivac



Amivac est une plateforme en ligne de location de vacances, créée en 2005, qui met directement en relation vacanciers et propriétaires. Avec une large gamme de logements dans toute la France et dans d'autres destinations populaires à travers le monde, le site propose des options pour tous les budgets et toutes les préférences. Avec plus de 6 millions de vacanciers par an, son système de réservation en ligne simplifie le processus de location pour offrir une expérience la plus agréable et sereine possible.



www.amivac.com