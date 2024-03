culture





Situé à l'Est de Paris, le Château de Champs sur Mars accueillera, les 21 et 22 septembre 2024, la première édition du festival Mode, Culture et Patrimoine. Un projet audacieux qui vise à offrir une plateforme inédite aux talents émergents de la mode. Cet événement unique en son genre mettra en lumière la créativité et l'innovation d’une dizaine de jeunes marques qui seront invitées à présenter leurs collections dans le cadre prestigieux dans les jardins du domaine.



Chaque marque aura l’occasion de présenter son univers lors de défilés qui seront au coeur d'un événement destiné à dynamiser la scène artistique locale et contribuer à faire émerger les talents de demain en mettant l'accent sur la créativité et la diversité.

Origanisé en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux (CMN), ce festival souhaite s'imposer comme un rendez-vous incontournable dans la paysage culturel de la région de l'Est Parisien, en alliant mode, création artistique et mise en valeur du patrimoine architectural.



Appel à candidature

Le Festival est ouvert à tous.tes les participant.es entre 18 et 50 ans (binômes acceptés) ayant déjà créé leur marque et ayant déjà deux saisons commercialisées à leur actif.



Les catégories acceptées sont : prêt-à-porter féminin, masculin, mixte ou unisexe. Les collections enfants ou accessoires ne sont pas acceptées.



Les créateurs.ices doivent être en mesure de présenter le jour de l’évènement une collection cohérente sous la forme d’un défilé, constitué de 20 silhouettes pour la saison Eté 2025 + 1 silhouette représentative de leur travail qui sera exposée dans une des salles du château de Champs-sur-Marne pendant toute la durée du Festival, les 21 et 22 Septembre 2024.



Formulaire d’inscription et règlement sur le site de l’ACDCJ - Candidatures ouvertes jusqu'au 31 mars 2024.

https://www.amischateaudechamps.fr/page/2675204-Festival-mode-culture-et-patrimoin

https://www.amischateaudechamps.fr