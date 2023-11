culture

L’opinion publique méconnaissant l’autisme et son aspect musical

Innovation : Se portant en antithèse du récent livre La Voie de l’archet, et à l’instar d’Elon Musk, ce livre est une sorte de contre-enquête littéraire, avec une préface personnalisée et manuscrite de Madame la Ministre de la Culture, qui avait invité William Theviot à faire un concert-conférence en novembre 2022 au Ministère.

Handicap invisible, discrimination invisible

On peut découvrir des anecdotes intéressantes comme l’occupation de l’Opéra de Bordeaux du temps de la Covid, et de nombreuses autres pages, tantôt lyriques, mais avec une rigueur d’évocation.

La parution du livre recueille un bon démarrage, bien que sans soutien d’aucun agent ni maison d’édition.

William Theviot, comme d'autres profils d'artistes autistes, est parfois marginal dans son corps de métier, du fait en particulier d'a priori sur ce handicap invisible.

On pourra en apprendre davantage sur l’autisme et le piano, en plus de ce qu’ont montré les reportages divers à propos de son auteur, conjuguant le souci de marier autisme et musique classique.

"Je suis qualifié d'artiste atypique car je suis porteur du syndrome dit « d'Asperger », une forme d'autisme à haut potentiel sans aucune déficience intellectuelle. Ce syndrome se caractérise par des difficultés d'intégration dans la société. Ce qui fait de moi un pianiste de musique classique pas si classique que ça."

A propos de William THEVIOT

William Théviot commence le piano à l'âge de 7ans et entre à 12 ans au Conservatoire de Bordeaux. Très vite, il rajoute l'étude de l'harmonie à son apprentissage. Pendant plusieurs années, il pratique également le violon à l'Orchestre Symphonique de Mérignac. Il est diagnostiqué Aperger à l'âge de 18 ans.

William donne aujourd'hui de nombreux concerts en soliste ou en musique de chambre, dans des lieux très divers. Il participe également activement à des soirées caritatives comme celle avec l'actrice et chanteuse Claire KEIM pour soutenir les autistes Asperger à Bayonne le 10 novembre 2016.

Son large répertoire s'adapte à tous pour être accessible aussi bien aux initiés qu'aux amateurs et aux publics plus éloignés de l'offre culturelle.

Passionné par l'histoire de la musique, il a animé de sa forte personnalité une série d'émissions radiophoniques « L'appel du piano ». Depuis janvier 2018, il est chroniqueur musical de la revue trimestrielle « Les coulisses » spécialisée dans les arts.

William Theviot a joué en Corée du Sud, au Château Pavie, aux Olympiades de Metz, et sa chaîne YouTube est suivie par 2000 personnes, son compte Twitter par 4000, sort d’un jargon musical et médical pour s’adresser à un grand public.

William Théviot sur TV5 Monde:

William Theviot au JT 13h de : https://www.tf1info.fr/societe/video-william-theviot-joue-du-piano-pour-faire-entendre-la-cause-des-autistes-2252855.html

Sortie le 16 septembre 2023

Prix : 25 €

Disponibilité : Librairie Georges , Talence, FNAC online

