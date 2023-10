culture



Connue pour ses grands formats qui n'ont de cesse d’interroger et explorer les différents aspects de la condition humaine, Dina Goldstein dévoile pour la première fois, ces 3 plus grands projets photographiques au sein d’une même et unique galerie parisienne.



INVITATION PRESSE VERNISSAGE

A propos de Dina Goldstein

Dina Goldstein est une photographe artistique canadienne née en 1969, reconnue internationalement pour son travail qui transgresse les frontières de la réalité et de la fiction.



Après avoir obtenu un diplôme en photographie de l’Université Ryerson à Toronto, elle a travaillé comme photographe de presse avant de se consacrer à sa passion artistique.



Ses photographies uniques, chargées d’émotion, de satire, et d’une profonde exploration des thèmes contemporains, ont été maintes fois primées et exposées dans des galeries et des musées du monde entier.

L’art de Dina Goldstein est connu et reconnu sur la scène internationale. Ses collections sont présentées et représentées en Europe, en Asie, au Canada et aux États-Unis.

De nombreuses récompenses parmi lesquelles :

2021 : Finaliste Paris Photo

2014 : Prix Virginia Grand Public, Paris, France



Darwin



Sélection d’expositions remarquables :

2023 : Festival, Busan Photography Festival, Corée du Sud

2022 : Festival, Contact Photography Festival, Toronto, Canada

2021 : Solo, St. Petersburg Museum, St. Pétersbourg, Russie

2020 : Solo, Art Mur Gallery, Montreal, Canada

2019 : Collective, Musée de l’Homme, Paris, France

2018 : Solo, Head On Photography Festival, Sydney, Australie

2017 : Festival, Auckland Festival Of Photography, Nouvelle-Zélande

2016 : Solo, Collections, Central Dupon, Paris, France

2015 : Festival, FOTOGRÁFICA BOGOTÁ BIANAL- Photography Museum Colombia, Colombie

L'exposition

Au total, pas moins de 33 photos issues des collections «In The Dollhouse», «Fallen Princesses», «Gods of Suburbia» qui plongent le visiteur dans les aspirations, la fantaisie et les questionnements sur notre quotidien que l’artiste canadienne pose sur notre époque.

Critique caricaturale,subversive et antisociale, regard satirique et sans concessions, ses œuvres ne laissent pas indifférent. Allégories puissantes de nos habitudes et de nos comportements, Dina Goldstein en ambassadrice de la mouvance esthétique et californien “lowbrow”, épluche nos vies, sa vie.

L’occasion unique de découvrir le travail unique de cette photographe phare du mouvement surréaliste pop qui pioche dans la culture populaire de la bande dessinée, de Disney, du graphisme pour que ses héros expriment le rejet de certaines valeurs de leur société.



Le petit chaperon rouge



La Galerie d’Art du Studio Idan, jeune et audacieuse galerie, qui a ouvert ses portes en avril 2023, est heureuse de vous présenter cette artiste hors du commun à travers une exposition sans concession.

Dates de l’Exposition : Du 9 au 30 novembre 2023

Collections Exposées : «In The Dollhouse,» «Fallen Princess,» «Gods of Suburbia»

Lieu : Galerie d’Art du Studio Idan, 43 rue Beaubourg, 75003 Paris

Vernissages : 9 et 10 novembre à partir de 18h en présence de Dina Goldstein

À propos du Studio Idan

Située au 43 rue Beaubourg, 75003 Paris, la Galerie d’Art du Studio Idan est une jeune galerie audacieuse qui a ouvert ses portes en avril 2023. Spécialisée dans la photographie artistique, elle s’est distinguée par son engagement à présenter des expositions éclectiques mettant en lumière des artistes talentueux du monde entier. Parmi les artistes précédemment exposés, on compte des noms tels qu’Arnaud Baumann, Brooke Shaden, ainsi que le nouveau talent prometteur : Manon Deck- Sablon. La galerie s’est donnée pour mission de promouvoir la diversité des formes artistiques et de soutenir les photographes contemporains en offrant un espace pour la créativité et l’expression artistique.



Studio Idan

www.idan.fr

43 rue Beaubourg

75003 Paris