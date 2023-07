environnement





Les Septuors

Lauréat du Septuors 2023 catégorie RSE, FRAMACOLD a été désigné par la Région Occitanie et la Département de l'Aude comme la meilleure entreprise dans la catégorie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

En France, plus de 200 000 installations frigorifiques et de traitement d'air devront être rétrofitées ou remplacées dans les 7 ans à venir pour ne pas se retrouver en panne par manque de fluide.



Rétrofiter est donc la clé pour proposer aux clients finaux des solutions simples et durables sans investissement majeur tout en conservant une production de froid identique.

Grâce à sa gamme de réfrigérants de rétrofit RS (RS50, RS51 et RS53), FRAMACOLD apporte des solutions pour conserver les installations actuelles du marché sur 5 à 10 ans.



Rétrofiter les installations au lieu de les remplacer permet de réduire d'une part les investissements des clients finaux mais aussi évite la surconsommation des matières premières nécessaires à la manufacture des compresseurs, évaporateurs, condenseurs...



Rétrofiter les installations permet aussi de garantir plus de sécurité en continuant de travailler avec des fluides A1 non toxiques et non inflammables.





La vision de FRAMACOLD



"On entend souvent qu'il faut changer le Monde… Pour nous changer le monde, c'est justement de ne rien changer : sauf nos habitudes. On change le Monde depuis des dizaines d'années en remplaçant des installations qui pourraient continuer de fonctionner sans apporter de différence majeure quant à la production de froid.



Notre logique et notre manière de penser est simple. Une installation doit être remplacée seulement si elle ne correspond plus au besoin et pas avant ! Cependant, les installations actuelles peuvent être plus vertueuses en changeant le réfrigérant ancien par un nouveau de 2 à 5 fois moins impactant pour le climat, en cas de fuite. En intégrant ces nouvelles habitudes, la production de froid et de chauffage thermodynamique permet de cocher toutes les cases pour un monde plus durable :

Préserver les ressources de la planète (acier, eau, énergie de production de transport).

Réduire l’impact sur le climat immédiatement et à long terme.

Valoriser les services de maintenance et les compétences.

Offrir davantage de moyens aux utilisateurs pour investir sur la production d’énergie verte ou la réduction de consommation

Réduire considérablement les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)"

Franck KRIER - PDG de FRAMACOLD.



Maintenir les installations existantes c'est réduire les déchets, notamment avec les DEEE qui représentent 26% pour la filière du Froid. En 2019, le gisement des DEEE professionnels est estimé à 323 000 tonnes et dominé par les types d’équipements suivants qui représentent ensemble 80% du total* :

Meubles froids et systèmes froids professionnels 13%

Équipements professionnels de ventilation et traitement de l'air 7%

Équipements professionnels de climatisation 6%

Gros équipements professionnels d'impression, photocopie, fax, … 10%

Équipements professionnels de télécommunication 6%

Petits équipements d’installation pour le réseau d’énergie électrique BT et le réseau de communication 5%

Grosses pompes 4%

Appareils de contrôle et de surveillance de l'industrie 4%

Le taux de collecte de ces DEEE professionnels par la filière agréée est de 25 % (soit 80 000 tonnes) des équipements mis sur le marché. En 2024, ce taux devra atteindre 65 % (soit 211 000 tonnes). Des pénalités financières sont prévues dans le cas où l’objectif ne serait pas atteint**.





Retour sur la gamme RS : Le RS50 par J.Air Froid



"L'utilisation du RS50 pour un frigoriste permet d’assurer la maintenance des installations existantes sans modification lourde. Grâce à la simplicité de mise en service, il suffit de régler la surchauffe en refermant les détendeurs. Rétrofiter les installations avec ce fluide assure 100% de réussite en froid positif et négatif. Le RS50 permet :



- Soit une économie d'énergie (jusqu'à 30%) par une diminution du temps de fonctionnement des compresseurs grâce à son COP supérieur au fluide initial le R404A.



- Soit une augmentation du nombre de meubles froids grâce à son gain de puissance (de 15 à 20%)", explique Jérôme Bedel frigoriste et PDG de l'entreprise J.AIR FROID.





Le choix de maintenir au lieu de remplacer…



FRAMACOLD fait le choix de pérenniser l'existant pour réduire au maximum l'impact de la production de froid artificiel sur la planète. Ceci se traduit par l’utilisation de fluides de rétrofit performants avec des GWP réduits qui garantissent une sécurité maximale (A1 non toxique et non inflammable), pour un froid identique.



Ces solutions de rétrofit sont en corrélation avec la vision de FRAMACOLD sur le réemploi des installations. L’entreprise a donc été récompensée par le trophée "RSE" des SEPTUORS de l'Aude.



"C'est avec beaucoup de reconnaissance pour ce titre qui nous tient à cœur que nous souhaitons mieux informer nos clients installateurs ainsi que les utilisateurs finaux sur l'importance de la pérennisation de l'existant afin de préserver les ressources de la planète", déclare Franck KRIER.

* Source : Étude gisement DEEE- Rapport de phase 3 - Modélisations et plan d’action pour DEEE professionnels - Version du 24/09/2021

**Source : Collecte des déchets des équipements électriques et électroniques professionnels - guide Opérationnel - SNEFCCA & PERIFEM

A propos de FRAMACOLD



FRAMACOLD spécialiste des fluides frigorigènes et de substitution est actif en France depuis plus de 19 ans en offrant une gamme complète de réfrigérants pour les installations neuves et en maintenance. Notre volonté première est de limiter l’impact de la production de Froid sur l’environnement en répondant aux besoins des frigoristes et climaticiens en terme de maintenance.

Nos solutions de réfrigérants par drop’in sont simples, économiques et efficaces. En vous proposant les rétrofits de la gamme RS de Refrigerant Solution nous vous permettons de maintenir les installations existantes sans changement de matériel lourd et en prenant en compte les quotas de la règlementation F-Gaz.



www.framacold.com