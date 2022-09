mode-beaute







Une maison historique, pionnière en Chronobiologie



Fondée en 1895 par Madame Valentin Lebrun, entrepreneuse française et féministe, KLYTIA est à l’origine du premier Institut de beauté au monde, situé au 26 place Vendôme à Paris. L'enseigne proposait des soins élaborés scientifiquement avec une sélection rigoureuse d’ingrédients naturels, en opposition à une cosmétologie dangereuse à l'époque.



Une maison prestigieuse, forte de ses 1500 formules, pionnière en Chronobiologie qui, en son temps, comptait parmi ses clientes l’Infante Eulalie d’Espagne, la reine Djavidan d’Egypte et bien d’autres, au travers de 40 pays différents.





Deux collections "clean beauty", écoresponsables et 100% véganes



En 2021, suite à la reprise par un groupe d’investisseurs privés, KLYTIA, forte de son passé, fait peau neuve et lance deux collections inédites : une gamme “grand public” et une autre gamme professionnelle (instituts de beauté et spa).



Au total la marque commercialise une trentaine de produits de soins adaptés aux nouvelles tendances : "clean beauty", écoresponsables, 100% végane.





Des produits issus de la recherche scientifique

L'innovation des CHRONOSOINS® KLYTIA est issue de la recherche scientifique en Chronobiologie menée en collaboration avec le Laboratoire de Pharmacie Galénique de l'Université René-Descartes Paris V. Cette étude a montré que les cellules de la peau sont en partie régulées par le rythme circadien.



Cette découverte a influencé le choix des ingrédients cosmétiques et des textures de CHRONOSOINS®KLYTIA, conçus pour mieux correspondre aux besoins de la peau à chaque moment d'application du soin : matin - soir - week end ou intenses - lorsque la peau exprime un ou plusieurs besoins particuliers (changement de saisons, fatigue, stress…).



La renaissance de KLYTIA évoque unanimement un retour aux sources grâce à son attachement au patrimoine, à l’histoire des métiers de la beauté et à sa contribution à l’évolution de la femme.

Si la marque existe depuis plus d’un siècle, elle s'anime d'un souffle nouveau en étendant ses recherches autour de la chronobiologie afin de répondre à toutes les problématiques liées à la peau.



KLYTIA PARIS

10 place Vendôme, 75001 PARIS

https://klytia.paris

https://klytia-institut-de-beaute.com

