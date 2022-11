musique

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Paris 26 décembre, veille de tournage. Cher Yoshihiro,

Je suis très excité à l’idée que vous soyez le musicien de mon prochain long métrage.

J'admire votre travail et notamment la musique que vous aviez composée pour "Mountains May Departure", le film de Jia Zhangke. Je commence mon tournage demain, jusqu'à la mi-février. Je suis comme à chaque fois impatient et terrifié. L’histoire de mon film est racontée par un jeune homme de 17 ans. Il s'efforce de reconstituer les événements qui se sont déroulés dans sa vie suite à la mort de son père dans un accident de voiture. Son récit est troublé, chaotique, il essaie de dompter à la fois la mort, l'amour et un sentiment honteux de liberté et c’est comme s’il tentait de regarder le soleil en face. J’aimerais accorder mes image à un thème qui évoque à la fois la disgrâce, la perte de l'idylle et l’irruption d’une tendresse nouvelle, où Lucas pourrait se réfugier quand il ne comprend plus ce qui lui arrive. Je vous propose de vous envoyer régulièrement des nouvelles du film que je vais tourner, des images, des remarques, afin que vous puissiez relier nos deux imaginaires à des kilomètres de distance. Je suis très heureux de savoir que chacun de notre côté, sur deux continents différents, nous commencions à rêver ensemble d’un film qui n’existe pas encore. Avec toute mon amitié de Paris.

Christophe Honoré, Realisateur



Avant le tournage, Christophe Honoré m’a donné un briefing sur le sujet de Lycéen. Il m’a demandé de composer un thème de nostalgie familiale basé sur l’histoire et quelques photos.

J’ai exprimé dans la musique le passage d’un garçon de 17 ans à l’âge adulte, la fragilité, la confusion, les liens familiaux et l’espoir pour l’avenir, et j’ai confié ces compositions au metteur en scène. Notre collaboration a atteint une synchronicité miraculeuse, chaque chanson composée avant le tournage résonnant tout au long de ce beau film. Ce fut une surprise et une expérience précieuse.

Yoshihiro Hanno – Composer

