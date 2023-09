tech

Plateforme de distribution dédiée acteurs du jeu vidéo

Point Nexus est une plateforme de distribution dédiée acteurs du jeu vidéo. Elle propose une solution pour lutter contre le marché gris tout en favorisant la collaboration et les échanges au sein de l'industrie.

Point Nexus vise à rassembler tous les acteurs clés de l'industrie dans un écosystème collaboratif. En unissant leurs forces, ils peuvent conjointement lutter contre les pratiques nuisibles du marché gris.

Lutte contre le marché gris estimé à un milliard d'euros

Le marché gris du jeu vidéo est la vente non autorisée de clés de jeu et la circulation illicite de produits. Il est estimé à un milliard d'euros.

Point Nexus répond à ce problème en proposant une plateforme de distribution qui protège l'intégrité des ventes et assure un suivi transparent des transactions.



"La solution Point Nexus répond enfin aux préoccupations persistantes des joueurs concernant la validité des clés de jeu" déclare Pascal Jarde CEO d'enCaps société éditrice du service Point Nexus.

"Le marché gris représente une concurrence directe de nos ventes et impacte les marges de notre distribution PC. Mieux contrôler la distribution de bout en bout des clés de jeux vidéo, fait parti des axes identifié afin d'optimiser le CA de nos ventes PC. » commente Claire Gelin, responsable des ventes PC dans le groupe NACON.

Pour tous les acteurs du Jeu Vidéo

Point Nexus réunit éditeurs, distributeurs et boutiques de jeux vidéo dans une coalition contre le marché gris. Cette union vise à rétablir l'intégrité du marché et à promouvoir des pratiques éthiques.

Un milliard d'euro de perte financière due au marché gris

Le marché gris représente une menace croissante, avec des pertes financières estimées à environ un milliard d'euros, soit un tiers des ventes annuelles de Steam. Face à cette réalité, Point Nexus apporte une réponse concrète en simplifiant la distribution et en favorisant des échanges sécurisés, contribuant ainsi à un marché plus sain. ( sources SNJV: Publications - Syndicat National du Jeu Vidéo (snjv.org) )

Fonctionnement

Point Nexus opère grâce à une technologie novatrice d'encapsulation des clés de jeu. Cette approche sécurisée garantit que les clés de jeu sont protégées tout au long du processus de distribution, évitant ainsi les fraudes et les contrefaçons.

Cette approche novatrice évite les fraudes et les contrefaçons, assurant une distribution authentique et sécurisée.

Le modèle économique de Point Nexus s’adapte au volume de capsule distribué, permettant à chacun (petit comme grands acteurs) de pouvoir utiliser la plateforme. Modèle tarifaire au volume.

A propos de Point Nexus

Point Nexus est une plateforme innovante de distribution de jeux vidéo qui s'attaque au marché gris en fournissant une solution intégrée et sécurisée. Elle promeut la collaboration au sein de l'industrie et offre une distribution fluide pour les éditeurs, distributeurs et boutiques. Point Nexus est éditée par https://encaps.io/.

https://www.point.nexus/

A propos de Gamescom

La Gamescom est un salon international consacré au jeu vidéo, dont la première édition s'est tenue du 19 août au 23 août 2009 à Cologne en Allemagne. Elle succède historiquement à la Games Convention, qui se tenait chaque année à Leipzig, jusqu'en 2008.

https://www.gamescom.global/en

Contact presse

Antoine Janning

Co-fondateur

www.enCaps.io

tel: 06 89 63 46 86

email: antoine@encaps.io

Meet us in Gamescom in Cologne from the 23rd to the 27th of August 2023

https://www.gamescom.global/