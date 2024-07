tech





Une Source d'Information Quotidienne sur les Transports en France



La plateforme "Météo des Mobilités" offre au grand public et aux médias des informations actualisées quotidiennement sur les transports et les mobilités en France. En fournissant des données précises et en temps réel, elle permet aux pouvoirs publics de disposer de nouveaux outils pour optimiser les politiques de mobilité.





Comprendre l'Impact des Grands Événements et des Mouvements de Population



Avec pour objectif de mesurer l'impact des grands événements tels que les Jeux Olympiques, ainsi que des mouvements de population saisonniers comme les grandes vacances, cette initiative permet de mieux comprendre et anticiper les dynamiques de mobilité.





Une Réponse Rapide aux Événements Imprévus



En cas d'événements imprévus, tels que des incidents ou des sabotages, la plateforme fournit des informations actualisées à J+1. Cette réactivité distingue notre initiative et garantit une information fiable et publique.





Une Initiative Innovante et Inclusive



Ce qui distingue la "Météo des Mobilités" est sa capacité à prendre en compte tous les modes de transport. Elle représente une première en France, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans la mesure et l'optimisation des politiques de mobilité.



Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web Programme “Connaissance des mobilités” et La météo de la mobilité pendant les JO.

A propos de Moovance



Moovance est une climatech française dédiée à promouvoir l'action citoyenne dans la transition écologique. En mesurant et récompensant les comportements éco-responsables, Moovance incite les individus et les communautés à adopter des pratiques durables tout en soutenant le pouvoir d’achat. L'entreprise collabore avec des partenaires pour offrir des solutions de mobilité durable, des technologies de gestion de l'énergie, et des programmes d'analyse des flux de mobilité, contribuant ainsi à un impact positif et durable sur l'environnement.



A propos de La Fabrique des Mobilités



La Fabrique des Mobilités est une organisation française à but non lucratif fondée en 2015 par une communauté d'acteurs publics et privés engagés pour la transition vers la mobilité décarbonée. Cette mission est mise en œuvre à travers des projets de coopération ouverte multi-acteurs et le développement ou la promotion de ressources partagées.

Moovance et La Fabrique des Mobilités se réjouissent de collaborer avec l'ADEME et tous nos partenaires pour offrir des solutions de mobilité durable et innovantes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et au-delà.