Le communiqué de presse : l’essentiel

Le communiqué de presse est un document clair et concis qui résume de façon objective un fait, un produit ou un évènement.

Ce qu’il ne faut pas faire :

Quelques secondes … pour lire un communiqué de presse

Le communiqué doit permettre en quelques secondes à quelqu’un qui ignore tout du sujet de comprendre de quoi il s’agit. C’est essentiel.

Ne pas vendre !

Le communiqué n’est pas fait pour vendre. En effet le communiqué est fait pour informer de façon objective.

Hiérarchiser …

Il doit afficher des information hiérarchisées: quoi, pour qui, comment, combien.

Vous allez favoriser la lecture si vous suivez ce format.

Clair et concis …

N’oubliez pas que vous n’êtes pas le (la) seul(e) à vouloir avoir une reprise média, sachez que le journaliste dispose de plus d’informations qu’il n’a de place dans son média. Vous êtes donc en concurrence avec tous les autres communiqués de presse.

Le journaliste aura donc tendance à privilégier les sujets clairs, intelligibles, aérés.

Un bon test consiste à soumettre votre communiqué à quelqu’un qui ne connait rien à votre sujet. Il doit pouvoir le comprendre en quelques secondes.

Grandes lignes du communiqué de presse

La forme

Surtout n’envoyez jamais vos communiqués en pièce jointe dans un mail. Car rien n’est plus rébarbatif que d’ouvrir une pièce jointe. Cela déclenche souvent les filtres anti-virus et cela peut prendre du temps si dans votre communiqué de presse se trouvent des images qui sont souvent volumineuses.

Limitez la longueur

Donc le plus court est le meilleur. Plus une info est courte plus elle a de chance d’être lue. Tous les matins un journaliste reçoit des dizaines d’email : épargnez lui un lecture fastidieuse et longue.

Un communiqué de presse : une seule page !

Ainsi les meilleurs communiqués ont une seule page, la plupart des sujets peuvent être rédigés en moins d’une page aérée.

En revanche si votre sujet est complexe et requiert plus de place : créez un dossier de presse dans lequel vous pourrez enrichir votre sujet. Le journaliste ne vous accordera que quelques secondes pour l’intéresser à votre actualité.

Le lecteur est feignant

En effet si vous lui imposez une lecture rébarbative il risque fort de passer au communiqué de presse suivant. Quelques secondes doivent suffire pour accrocher son attention et l’inviter à continuer sa lecture. Le titre doit être clair, court et signifier l’information. Ne dépassez pas une vingtaine de mots dans le titre, y compris les articles.

Aérez … Aérez …

Donnez de l’air à votre document, faites des paragraphes avec des titres. Privilégiez le confort de lecture. Indiquez par une mention bien visible le terme « Communiqué de presse » ou encore « Info presse », pour montrer que vous n’envoyez pas une simple plaquette commerciale ou un prospectus dans les rédactions.

Datez votre communiqué. En effet, si la date n’apparaît pas clairement, le journaliste risque de douter de la fraicheur de cette actualité. Il ne fera pas l’effort de vérifier cet élément donc il préfèrera passer au communiqué suivant.

Le fond

Premièrement ne passez pas plusieurs informations. Car aucune ne sera retenue. Donc annoncez qu’une seule information par communiqué de presse.

Soyez objectif, ne “vendez” pas votre produit. Car si vous utilisez un vocabulaire commercial le journaliste va mettre en doute votre sujet car il devrait alors vérifier ce que vous déclarez dans votre communiqué : il ne le fera pas. Il passera au communiqué suivant.

Pas de littérature !

Aussi bannissez les superlatifs : super, incroyable, unique, … Tout ces mots décrédibilisent le sujet. Soyez simplement descriptif. Faites des phrases courtes et claires : vous ne faites pas de la littérature mais un communiqué.

À quoi ressemble un communiqué de presse



Donc pour faire comprendre aux membres de la presse – journalistes, écrivains et rédacteurs en chef – que les informations que vous leur donnez sont un communiqué de presse à leur intention, et non une publicité ou une lettre à l’éditeur, vous devez l’envoyer sous un format normalisé. Oui, il existe un format spécifique que vous devez utiliser lors de la préparation d’un communiqué de presse.

Consultez notre guide de communiqué de presse.

Principales caractéristiques

Dans un coin supérieur droit ou gauche, vous devriez avoir les mots «Contact avec les médias», suivis du nom, du numéro de téléphone et de l’adresse e-mail de la personne que les journalistes doivent contacter s’ils ont des questions complémentaires.

Aussi sur le côté gauche de la page indiquez la date à laquelle les informations peuvent être rendues publiques. Si c’est immédiatement, saisissez “Pour diffusion immédiate”. En revanche si vous ne rendez l’annonce publique qu’à une date ultérieure, saisissez “Sous embargo jusqu’à [quelle que soit la date]”.

Le titre

Au centre ou à gauche de la page, insérez un titre qui résume les informations contenues dans le communiqué de presse. Par exemple “Dupont a été promu directeur général”.

Certains communiqués de presse utilisent un sous-titre sur la ligne suivante, fournissant un peu plus de détails, mais cela est facultatif.

Ensuite sur la ligne suivante, qui est la première ligne de votre communiqué, indiquez la ville et l’État dans lesquels vous vous trouvez en majuscules. Ainsi que la date à laquelle vous faites l’annonce. Par exemple, «Paris, 21 novembre 2017». Ensuite, lancez votre annonce.

Pyramide inversée

Ensuite écrivez dans un style de pyramide inversée, où les informations les plus importantes vont dans la première phrase, avec la seconde la plus importante suivante, et ainsi de suite. Vous pouvez au moins être assuré que les détails les plus essentiels ont été inclus si un éditeur a besoin de couper du matériel par le bas. En règle générale soyez clair, concis et produisez un document aéré.



Terminez par les symboles «###» au centre en bas de votre communiqué.

L’objectif d’un communiqué de presse

Le but principal de tous les communiqués de presse est de promouvoir quelque chose d’important et de spécifique, et de le faire clairement. Au-delà, un communiqué de presse est un document qui adhère à un format strict et sert trois objectifs marketing et promotionnels :

Informer les médias d’un événement dans l’espoir qu’ils feront passer le mot

Pour partager quelque chose sur votre entreprise, en espérant qu’un journaliste verra une histoire dans votre communiqué de presse et rédigera un article de presse à ce sujet.

Pour promouvoir l’apparence de votre entreprise sur Internet via des blogs, des sites Web et des réseaux sociaux.

Il y a un débat pour savoir si cette dernière approche correspond vraiment à un communiqué de presse ou si le terme «communiqué de presse» est le terme le plus approprié. Dans tous les cas, les médias sociaux offrent une ligne plus directe à vos clients que les médias traditionnels. Vous pouvez obtenir aussi de bon résultats en ayant recours à agence webmarketing.

Conseils pour rédiger un communiqué

Premièrement un communiqué de presse commence généralement par le nom de la ville d’où il provient et la date du jour. Il devrait inclure un titre accrocheur. Écrivez toujours à la troisième personne, en partageant des informations captivantes du point de vue d’un étranger (comme le feraient les médias).

Donc si vos informations ne sont pas fascinantes, prenez du recul. Vous pouvez peut-être ajouter quelque chose à votre événement ou à votre annonce qui le rendra plus intéressant. Bien sûr, ce «quelque chose» doit arriver. Vous ne pouvez pas mentionner qu’une célébrité de la liste A apparaîtra lorsque vous saurez très bien qu’elle ne le fera pas.

Ensuite lier votre communiqué de presse à une tendance actuelle ou à une actualité opportune peut également attirer l’attention.

Ne pas perdre le lecteur

Évitez les formulations sèches et rigides. Vous ne voulez pas perdre votre lecteur avec la première phrase. L’essentiel est que si votre événement est ennuyeux, votre communiqué de presse peut également être digne de bâiller. Et si tel est le cas, pourquoi des médias voudraient-ils poursuivre l’histoire ?

Insérer des citations

Donc surtout un communiqué ne doit pas être une simple récitation de faits. En conséquence les communiqués de presse efficaces utilisent toujours des citations d’une personne importante pour l’entreprise ou l’événement. Un dirigeant d’entreprise ou un représentant de l’organisme de bienfaisance bénéficiant de l’événement, par exemple.

Mais les citations dans les communiqués de presse sont rarement une interprétation textuelle de ce qu’un personnage a réellement dit. Au lieu de cela, ils sont généralement une version idéalisée d’une déclaration. Ce que cette personne aurait dû dire… Donc ils agissent comme un appareil rhétorique pour élever le niveau d’intérêt.

Ce que n’est pas un communiqué de presse

En effet en communiqué n’est pas un outil marketing garanti. Tempérez vos attentes. Ne vous attendez pas à ce que les médias grand public sautent sur chaque communiqué de presse que vous écrivez. Mais n’abandonnez pas non plus.

En revanche une publicité réussie dépend d’un effort soutenu et les communiqués de presse sont un élément clé de votre stratégie de relations publiques. Continuez à chercher des moyens de faire ressortir vos communiqués de presse et vous obtiendrez certainement une couverture.

