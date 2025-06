entreprises

L'acquisition stratégique de la plateforme assurance-transporteur.fr permet à Assuromieux de renforcer sa présence digitale et d’élargir son offre auprès d’une clientèle spécifique : transporteurs routiers, entreprises de logistique, affréteurs, artisans du transport, etc...



Le site conservera son identité tout en intégrant progressivement les services, l’expertise et les valeurs du réseau Assuromieux. Les utilisateurs bénéficieront ainsi :

d’un accompagnement personnalisé par des courtiers indépendants locaux

d’une expertise pointue sur les contrats RC Pro, flottes, marchandises transportées, etc...

d’un accès facilité à des devis sur mesure.

"Ce rachat est une étape clé dans notre stratégie de développement digital. Le site assurance- transporteur.fr dispose d’un positionnement très identifié sur une niche que nous connaissons bien. Il vient parfaitement compléter notre offre et renforcer la visibilité de nos courtiers partenaires auprès des professionnels du transport." - Philippe REVELAT, Président du réseau Assuromieux.

À propos d’Assuromieux



Le réseau Assuromieux est né d’une conviction forte : répondre aux enjeux d’un marché de l’assurance en pleine mutation en fédérant des courtiers indépendants autour d’une vision commune. Dans un secteur où les attentes des professionnels deviennent de plus en plus spécifiques, Assuromieux offre une alternative moderne, humaine et collaborative.

Face à la concentration croissante des acteurs traditionnels, Assuromieux permet aux courtiers de préserver leur indépendance tout en s’appuyant sur la force du collectif. Le réseau encourage l’innovation à travers des outils digitaux performants, une mutualisation des ressources et une dynamique de partage entre professionnels.



Assuromieux répond aux besoins complexes des entreprises en leur proposant :

des solutions d’assurance personnalisées et compétitives

un accompagnement humain et technique de haut niveau

un accès simplifié à l’expertise locale

En créant une véritable communauté, le réseau favorise l’échange des bonnes pratiques, la formation continue et l’entraide entre ses membres. Son ambition : bâtir un avenir durable pour le courtage indépendant en anticipant les évolutions du marché, tout en restant fidèle aux valeurs qui font la force des courtiers de proximité.



Plus d'informations : https://www.assuromieux.fr / https://www.assurance-transporteur.fr