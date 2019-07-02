24 | Communiqué de presse
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Tribune : "Ne jetons pas la RSE et ses chefs d’orchestre avec l’eau du bain", par Marc Jacouton, administrateur du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D)
Published on 31/03/2026 à 15:39
Pendant que certains célèbrent au ChangeNOW Summit les solutions pour la planète du 31 mars au 01 avril prochain au Grand Palais de Paris, d’autres, dans les entreprises, voient leur rôle fragilisé, contesté, parfois relégué. Et si nous étions en train de danser sur le Titanic ?
Par Marc Jacouton, Directeur Développement Durable et Relations Extérieures de CEPOVETT et Administrateur du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D).
Le Directeur RSE : dernier rempart… et garant du temps long
Depuis plus de 20 ans, les Directeurs du Développement Durable/ RSE sont les "Sherpas" de la transformation dans les entreprises, souvent très exposés et trop peu soutenus malgré la bienveillance de la Gouvernance. Pourtant, ils éclairent de signaux faibles les directions générales dans l’incertitude, ils orchestrent la transformation des métiers - main dans la main avec les experts métiers internes, ils alignent performance économique et mesures d’impacts environnementaux et sociaux, et traduisent les injonctions parfois contradictoires des clients, des régulateurs, des partenaires financiers…
Dans les PME et ETI, leur rôle est encore plus critique. Moins contraintes réglementairement, mais profondément ancrées dans les territoires et dans le temps long, ces entreprises souvent familiales, française et indépendantes ont besoin d’un chef d’orchestre RSE - tant stratège qu’opérationnel - capable de faire dialoguer décarbonation, éco-conception produit et services, achats responsables, circularité et engagement des collaborateurs. Sans ce rôle, pas de transformation profonde. Avec lui, elle s’accélère.
Le Directeur du développement durable / RSE n’est pas un luxe, il est un actif stratégique pour la pérennité de l’entreprise.
Réinventer la RSE : moins de conformité, plus de pragmatisme et de preuves
La RSE traverse aujourd’hui une zone de turbulence. Mais soyons lucides ce n’est pas la RSE qui est en cause. C’est une certaine vision dogmatique et déconnectée du réel. L’enjeu n’est pas de ralentir, l’enjeu est de réarmer la RSE autour de trois fondamentaux : le business connecte la durabilité aux modèles économiques, l’impact réel - moins de reporting, plus d’action - et le temps long qui consiste à investir aujourd’hui pour exister demain.
Aujourd’hui, la RSE devient un levier de survie, de compétitivité et de souveraineté nationale, notamment pour les PME-ETI ancrées au cœur des territoires. Dans un monde instable, incertain et sous contrainte de ressources les entreprises sans stratégie durable seront fragilisées. De plus, les chaînes de valeur non-transformées deviendront obsolètes et les modèles intensifs en carbone seront économiquement condamnés.
Oui, la RSE doit évoluer. Oui, elle doit se réinventer. Oui, elle doit revenir à l’essentiel. Mais une chose est certaine, supprimer ou affaiblir la fonction RSE aujourd’hui serait une erreur stratégique majeure. Car derrière la RSE, il y a trois réalités simples : préparer l’entreprise à durer, préserver sa compétitivité et réconcilier performance et durabilité. Et cela, aucun algorithme, aucun reporting automatisé ne pourra le faire seul.
Avec l'exemple CEPOVETT : PME & RSE comme moteur de compétitivité
Entreprise française familiale et indépendante, CEPOVETT illustre cette conviction. La durabilité n’est pas un coût, c’est un levier stratégique.
Depuis plus de 15 ans, CEPOVETT intègre la durabilité au cœur de son modèle économique : éco-conception de vêtements professionnels durables et responsables, intégration massive de matières alternatives et locales (polyester recyclé, lin) déploiement de solutions d’économie circulaire à grande échelle, structuration de filières de collecte et de recyclage des vêtements en fin de vie, accompagnement des fournisseurs dans leur trajectoire de décarbonation…
À l’occasion de la publication récente de son 12e rapport RSE (2025-2026), le groupe affirme un positionnement clair de revenir à l’essentiel : une RSE pragmatique, utile et créatrice de valeur : https://www.cepovett.com/notre-demarche-rse/
À propos de CEPOVETT
CEPOVETT, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe, est un groupe industriel textile français fondé en 1948 à Villefranche- sur-Saône. A travers ses 4 marques éco socio responsables : CEPOVETT Safety, Lafont, OX’BRIDGE et CEPOVETT Technologies, les différentes gammes de produits (vêtements de travail, uniformes, corporate et protection) répondent aux divers besoins rencontrés par les entreprises en termes d’habillement professionnel. Entreprise familiale depuis trois générations, CEPOVETT est aujourd’hui un industriel parfaitement intégré, pionnier dans la vente de solutions textiles.
Plus qu’un simple concepteur de vêtements, CEPOVETT accompagne également les professionnels dans la gestion de l’externalisation de leurs vestiaires d’entreprise. Les produits CEPOVETT s’adressent aussi bien aux artisans qu’aux grands comptes tels que : AIR FRANCE, ACCORHOTELS, SNCF, RATP, Europcar, Orange, VINCI, NESPRESSO ou encore la ville de Paris. La croissance du Groupe s’est opérée par rachats et intégrations d’entreprises extérieures, PME locales implantées sur leurs territoires, constituant aujourd’hui un groupe homogène fort de près de 300 collaborateurs.
Communiqué publié par Jacouton Marc
Published on 31/03/2026 à 15:39 sur 24presse.com
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