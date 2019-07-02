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Des équipements pensés pour adapter les villes aux fortes chaleurs



Déjà mobilisée lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Water Connect s’est imposée comme l’un des acteurs du rafraîchissement urbain et de l’accès à l’eau potable dans l’espace public francilien. Ce partenariat de référence a permis le déploiement à grande échelle de solutions adaptées aux usages intensifs, aux espaces fortement fréquentés et aux enjeux de confort climatique en période estivale.



Avec plus de 200 implantations en Île-de-France, Water Connect confirme son rôle d’acteur engagé dans l’adaptation climatique des espaces publics et le développement de l’accès à l’eau potable en ville. Déployées dans de nombreuses communes franciliennes, ses solutions de fontaines et de rafraîchissement urbain répondent aux nouveaux enjeux de confort climatique, de santé publique et de résilience urbaine.



Pour anticiper les épisodes de chaleur, alors que les collectivités doivent accélérer leur mise en conformité avec les objectifs du Plan Eau(1), Water Connect propose des équipements conçus pour les réalités du terrain : installation rapide, faible emprise au sol, accessibilité universelle et intégration dans des espaces déjà fortement minéralisés.



Déjà présentes à Paris, Saint-Denis, Saint-Ouen, Créteil, Orly, Gennevilliers, Ivry-sur-Seine, Valenton…, les installations Water Connect participent à la transformation des usages de l’espace public autour d’un objectif simple : permettre aux habitants de boire, se rafraîchir et retrouver des espaces plus confortables pendant les périodes de fortes chaleurs.





Une gamme modulaire pour répondre aux contraintes des collectivités



La gamme Water Connect se décline dans plusieurs configurations afin de s’adapter aux usages, aux contraintes techniques et aux budgets des collectivités. Les équipements peuvent être installés en petit ou grand format, avec ou sans ombrière, avec ou sans végétalisation intégrée, selon les caractéristiques des sites et les attentes des territoires.



La gamme comprend notamment :

des fontaines d’eau potable accessibles gratuitement ;

des dispositifs de brumisation urbaine ;

des équipements hybrides associant hydratation, rafraîchissement et confort d’usage ;

des installations pouvant intégrer assises, ombrage et végétalisation.

Cette modularité permet d’imaginer des îlots de fraîcheur adaptés aussi bien aux places urbaines, abords d’écoles, zones piétonnes, équipements publics, sites événementiels ou espaces à forte fréquentation.



Les dispositifs Water Connect ont également été développés pour faciliter le passage à l’action des collectivités, avec des solutions capables de s’intégrer rapidement dans des projets d’aménagement existants ou dans des stratégies plus globales de rafraîchissement urbain.



"Les collectivités savent qu’il faut agir face aux épisodes de chaleur. Notre rôle est de proposer des solutions concrètes, modulaires et réalistes, qui permettent d’avancer rapidement sur le terrain", souligne Water Connect.

Water Connect présentera l’ensemble de sa gamme lors du salon AMIF 2026, les 2 et 3 juin, avec notamment ses nouvelles configurations intégrant ombrières, végétalisation et le dispositif de brumisation Mât Brume®.

1 - Le Plan Eau présenté par le Gouvernement fixe notamment comme objectif le renforcement de l’accès à l’eau potable dans l’espace public, avec une cible de déploiement d’un point d’eau potable pour 1 000 habitants.

A propos de Water Connect



Water Connect est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la réalisation d’oasis de fraîcheur, qui s’inscrivent dans les politiques publiques de la transition écologique. Elle développe des solutions évolutives multi-usages avec une composante technologique, pour rafraîchir la température au cœur des villes, en garantissant un accès et bien-être à tous. L’ensemble est éco-conçu, fabriqué et assemblé en Ile-de-France (94).



L’entreprise a été créée en 2018, par Pascal Poncet rejoint par Yves Pucheral, entrepreneurs experts de la fontainerie et du mobilier urbain.



Pour en savoir plus : https://waterconnect.fr

Water Connect a été primée à de multiples reprises pour ses fontaines connectées, multifonctions, qui permettent un usage intelligent, économe et équitable de l’eau dans l’espace urbain.