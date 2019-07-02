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ELSYS Design, société d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes électroniques embarqués, annonce sa participation au programme Altera Solution Acceleration Partner (ASAP) en tant que Design Services Partner.



Le programme ASAP fédère un écosystème mondial d’entreprises d’ingénierie accompagnant les clients dans le développement de solutions avancées sur FPGA et SoC FPGA Altera. Dans le cadre de ce partenariat, ELSYS Design collaborera étroitement avec les équipes techniques d’Altera, bénéficiera des ressources du programme et renforcera sa visibilité au sein de l’écosystème d’ingénierie et commercial d’Altera.



ELSYS Design et Altera entretiennent une collaboration de longue date, avec à la clé des innovations éprouvées basées sur FPGA et SoC FPGA dans de nombreux domaines d’application. Redevenue indépendante, Altera opère désormais comme le plus grand acteur pure player des solutions FPGA. Ce partenariat s’inscrit naturellement dans la continuité de cette collaboration historique, portée par l’expérience reconnue d’ELSYS Design sur les composants FPGA Altera et leurs toolchains.

"Nous avons acquis au fil des années une solide expérience sur les technologies FPGA Altera, en accompagnant de nombreuses applications clients sur différents marchés", déclare Pascal Barioulet, Directeur Commercial chez ELSYS Design. "Le renouvellement de notre partenariat dans le cadre du programme ASAP renforce cette collaboration de long terme et nous permet d’apporter encore plus de valeur aux clients qui s’appuient sur ces plateformes pour des systèmes embarqués et temps réel exigeants, comme les data centers pour l’IA."

En tant que Design Services Partner ASAP, ELSYS Design va :

Travailler étroitement avec les équipes d’ingénierie et produit d’Altera.

Contribuer à des études de faisabilité, des PoC et des projets de développement avancés.

Accompagner les clients dans la conception FPGA/SoC, le logiciel embarqué et l’intégration système.

Bénéficier d’une visibilité officielle au sein de l’écosystème partenaires d’Altera.

"ELSYS Design dispose d’une solide expérience dans le développement de systèmes FPGA et SoC sur les plateformes Altera, et nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration dans le cadre du programme ASAP.", déclare Mark Moran, Director of Dev Kits and Partners chez Altera. "Sa capacité à accompagner les clients depuis les premières études de faisabilité jusqu’au développement de systèmes avancés renforce notre écosystème de partenaires et contribue à accélérer l’innovation dans des applications embarquées et temps réel exigeantes, permettant aux clients de concevoir les solutions de demain."

A propos d’ELSYS Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (FPGA/SoC/ASIC, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).



Depuis son réseau européen de centres de conception, ELSYS Design propose des solutions sur mesure pour accélérer les projets de R&D de ses clients, en s’appuyant sur son expertise multi-sectorielle et des modèles d’engagement flexibles.



Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

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elsys-design.com



