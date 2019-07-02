24 | Communiqué de presse
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ADVANS Group renforce son expertise en cybersécurité avec l’acquisition de CORALIUM
Published on 02/04/2026 à 12:48
Avec cette opération, le groupe consolide son expertise sur un domaine devenu stratégique pour ses clients, tout en accueillant une équipe de spécialistes reconnus pour la qualité de leurs interventions (audits, pentests, sécurité applicative et accompagnement global). CORALIUM rejoint ADVANS Group avec l’ambition commune d’accélérer son développement et d’élargir son champ d’intervention. Cette intégration s’accompagne de l’adoption d’un nouveau logo, conçu en cohérence avec l’identité visuelle du groupe.
ADVANS Group annonce l’acquisition de CORALIUM, un cabinet de conseil en cybersécurité fondé par Louise de Mauroy et Clément Maës.
L’équipe a rejoint le groupe en janvier 2026 et s’est installée au 1er étage des locaux ADVANS Group à Cachan. Elle est aujourd’hui pleinement intégrée et a déjà débuté ses premiers projets pour des clients du groupe.
CORALIUM intervient sur un large panel d’activités en cybersécurité : audits, pentests, analyse de risques, conformité, RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d’Information) à temps partagé, formation et sensibilisation.
Au-delà de ses fondateurs, l’équipe technique CORALIUM, composée de spécialistes expérimentés aux profils variés et complémentaires, constitue l’un des piliers de la qualité de service de la société. Leur expertise opérationnelle, leur culture du terrain et leur exigence en matière de sécurité seront des atouts majeurs au sein d’ADVANS Group.
Historiquement orientée vers l’accompagnement des PME, la société élargit désormais son positionnement pour adresser des projets de plus grande envergure, en cohérence avec l’écosystème ADVANS Group. De nouvelles offres vont également être développées, notamment dans le domaine de l’IoT.
Une expertise complémentaire au cœur d’un domaine clé
Pour Radomir Jovanovic, PDG et fondateur d’ADVANS Group : "La cybersécurité est devenue un enjeu transversal pour tous nos clients. Avec CORALIUM, nous intégrons une expertise de très haut niveau parfaitement alignée avec nos métiers de l’ingénierie électronique, logicielle et mécanique. Nous avons trouvé chez eux une excellence technique rare, une démarche pragmatique et un engagement humain qui font écho à nos propres valeurs."
Des valeurs partagées et une même vision de l’exigence technique
Pour Louise de Mauroy, PDG et co-fondatrice de CORALIUM : "Nous retrouvons chez ADVANS Group un ADN technique fort, une exigence commune et un véritable sens du collectif. Ce rapprochement nous permet d’amplifier notre impact tout en restant fidèles à ce qui fait l’âme de CORALIUM."
Pour Clément Maës, directeur commercial et co-fondateur de CORALIUM : "L’énergie et la vision d’ADVANS Group nous ont immédiatement convaincus. En rejoignant le groupe, nous donnons à notre équipe l’opportunité de se projeter sur des projets plus ambitieux, tout en continuant à faire vivre notre approche exigeante de la cybersécurité."
Une dynamique de développement qui s’appuie sur des acquisitions ciblées
Après La Chouette Co (2024), Niri Intelligent Computing (2024) et les activités de services en ingénierie de Ponant Technologies (2025), l’intégration de CORALIUM s’inscrit dans un mouvement d’élargissement progressif de l’expertise ADVANS Group, au service de besoins clients en constante évolution.
Le groupe choisit des rapprochements ciblés, cohérents et porteurs de synergies réelles, pour renforcer ses compétences cœur.
Nouveau logo pour CORALIUM
L’intégration de CORALIUM s’accompagne d’un nouveau logo, créé en cohérence avec l’identité visuelle d’ADVANS Group afin d’inscrire la marque dans un ensemble graphique commun.
A propos de CORALIUM, une société d’ADVANS Group
CORALIUM est un cabinet de conseil en cybersécurité spécialisé dans les audits de sécurité, les tests d’intrusion, la sécurisation applicative, l’accompagnement stratégique et la formation. La société combine expertise technique pointue, pédagogie et approche pragmatique pour accompagner les organisations dans la maîtrise de leurs risques cyber.
https://coralium.fr
A propos d’ADVANS Group
Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Le groupe rassemble quatre sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives, chacune avec son domaine d’expertise : AVISTO pour le développement de logiciels applicatifs, CORALIUM pour la cybersécurité, ELSYS Design pour les systèmes électroniques embarqués, et MECAGINE pour l’ingénierie mécanique.
Implanté en Europe et aux Etats-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients, en combinant une expertise multidisciplinaire et des modèles d’engagement flexibles.
La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses équipes et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.
Where passion leads to excellence
advans-group.com
Communiqué publié par Mongaboure Xavier
Published on 02/04/2026 à 12:48 sur 24presse.com
Mongaboure Xavier
ADVANS GROUP
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