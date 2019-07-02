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(César Saint-Ouen, président-fondateur de Terrasse & Jardin de Paris)



Après une progression de 46 % du nombre de chantiers en 2025, Terrasse & Jardin de Paris poursuit son développement avec un objectif de 4,25 M€ de chiffre d’affaires en 2026.



Fondée en 2015 par César Saint-Ouen, la maison parisienne conçoit et réalise terrasses, jardins, patios, rooftops et espaces paysagers pour des particuliers, des hôtels, des entreprises et des institutions sur Paris et ailleurs.



Son modèle repose sur une conviction simple : un projet paysager ne se résume pas à un dessin. Il exige la maîtrise de toute la chaîne, de la conception à l’exécution dans les moindres détails, jusqu’au tapis brosse !



Architectes, architectes-paysagistes, bureau d’études, maîtres d’œuvre, compagnons paysagistes et équipes d’entretien travaillent au sein d’une même maison. Une organisation rare dans le secteur.



"Nous voulons grandir sans perdre ce qui fait notre métier : la qualité du trait, la précision du geste et le soin porté à chaque réalisation", explique César Saint-Ouen, président-fondateur.



Pour accompagner cette croissance, l’entreprise renforce son activité d’entretien et de suivi de ces créations.



L’objectif est d’inscrire la relation dans le temps et d’accompagner durablement les espaces réalisés.



Parallèlement, Terrasse & Jardin de Paris poursuit son développement hors d’Île-de-France sur des projets dont la dimension, le contexte ou l’intérêt architectural nécessitent une approche sur mesure.



L’entreprise entend également renforcer sa présence auprès des acteurs institutionnels, des palaces et des entreprises. Une dynamique déjà illustrée par des réalisations menées pour des sites patrimoniaux comme La Monnaie de Paris.



Plus qu’une croissance de volume, Terrasse & Jardin de Paris revendique une croissance de sélection : moins fondée sur le nombre de projets que sur leur qualité, leur pérennité et leur capacité à transformer durablement les lieux et avant tout la créativité.

A propos de TERRASSE & JARDIN DE PARIS

Fondée en 2015, Terrasse & Jardin de Paris est une société spécialisée dans l’aménagement, la création et l’entretien d’espaces extérieurs. Combinant expertise technique, passion du végétal et respect de l’environnement, elle intervient auprès de particuliers, entreprises et collectivités pour transformer les espaces extérieurs en véritables lieux de vie. Forte de ses 10 ans d’expérience, l’entreprise se distingue par son approche sur-mesure et écoresponsable, en mettant un accent particulier sur la végétalisation, la gestion durable des ressources et l’innovation.



Terrasse & Jardin de Paris propose des solutions variées, allant de l’aménagement de terrasses et de jardins à la création d’espaces verts urbains, ainsi qu’à l’implantation de solutions végétales dans les bureaux. L’entreprise s’engage à offrir à ses clients des projets de qualité, alliant esthétisme, fonctionnalité et respect de l’environnement.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.terrasseetjardindeparis.com









